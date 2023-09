La Roumanie découvre de nouveaux débris de drone près de sa frontière avec l'Ukraine

Des soldats roumains ont découvert samedi des débris de drone «similaire à ceux utilisés par l'armée russe», autour du village de Plauru (est) près de la frontière ukrainienne, a annoncé le ministère roumain de la Défense.

• À lire aussi: Le Canada condamne fermement le simulacre d’élections en Russie

• À lire aussi: Le chef de la diplomatie japonaise en visite en Ukraine

• À lire aussi: La Russie «stoppe» la contre-offensive ukrainienne grâce à sa supériorité aérienne, admet Zelensky

«Rien n'indique qu'il y a eu intention (de la part de la Russie) de frapper l'OTAN, mais les attaques sont déstabilisantes», a réagi le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg sur le réseau X (anciennement Twitter). Il a précisé s'être entretenu à ce sujet avec le président roumain Klaus Iohannis.

L'OTAN est «solidaire» de la Roumanie, un des pays alliés, et «je me réjouis de la décision américaine de déployer davantage de (chasseurs) F-16 dans le cadre de la protection et de la surveillance de l'espace aérien de l'OTAN», a ajouté M. Stoltenberg.

«Je condamne fortement cette violation de notre espace aérien souverain qui constitue une menace pour les citoyens roumains du secteur», a déclaré de son côté Klaus Iohannis, également sur le réseau social X.

C'est la marine roumaine qui a mené les recherches après que des débris de drone avaient été déjà découverts dans la semaine, à quelques kilomètres de là.

«Lors des recherches, des débris de drone similaire à ceux utilisés par l'armée russe ont été découverts», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, précisant qu'ils seraient expertisés.

L'armée va poursuivre ses opérations de recherche, a précisé le ministère roumain de la Défense.

Jeudi, M. Stoltenberg avait estimé qu'il n'y avait pas d'indication que les débris de drone russe trouvés en Roumanie soient le signe d'une attaque russe délibérée contre ce pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'OTAN s'efforce d'éviter que la guerre ne s'étende à ses pays membres.

Conformément à l'article 5 du traité fondateur de l'OTAN, toute attaque contre l'un des pays membres est censée entraîner une riposte collective de l'organisation, ce qui présente le risque d'être entraîné dans une guerre contre la Russie, puissance nucléaire.