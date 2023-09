Nos politiciens expriment leur soutien au peuple marocain

La classe politique québécoise et canadienne a multiplié les réactions et messages de soutien envers le peuple marocain, à la suite du terrible tremblement de terre qui a tué plusieurs centaines de personnes, en plus de causer de graves dégâts dans de nombreuses villes.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a indiqué être «de tout cœur avec le peuple du Maroc», dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

«Les Canadiens offrent leurs plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches et pensent à tous ceux qui ont été touchés. On est prêts à aider de toutes les manières possibles», a-t-il écrit.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 9, 2023

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a d’abord envoyé ses pensées à «tous ceux touchés par le tremblement de terre, avant de tendre la main aux Canadiens qui se trouvent au Maroc et qui ont besoin d’aide.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) September 9, 2023

«Je travaille avec mes équipes pour évaluer les besoins sur le terrain», a-t-elle assuré.

Alors que les Marocains font face à l'un des pires tremblements de terre de leur histoire, les Canadiens sont de tout cœur avec eux.



Je travaille avec mes équipes pour évaluer les besoins sur le terrain.



— Mélanie Joly (@melaniejoly) September 9, 2023

Au Québec, François Legault a lui aussi envoyé un message aux Marocains.

«Toutes mes pensées accompagnent le peuple marocain. Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir, Essaouira, toutes de magnifiques villes que j'ai visitées», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

— François Legault (@francoislegault) September 9, 2023

Le premier ministre du Québec a également offert le soutien du Québec lors d’un point de presse, samedi.

«On sait qu’on a une communauté marocaine importante au Québec. Il y en a beaucoup qui parlent français et qui ont choisi le Québec. Je veux juste leur dire : ‘’on est avec vous autres’’, que ce soit ceux qui sont là-bas ou ceux qui sont ici, mais qui ont de la famille là-bas. On va essayer d’aider le Maroc de toutes les façons possible», a affirmé M. Legault.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a quant à lui parlé d’une «tragédie sans nom.»

«Mes pensées et celles de tout le caucus solidaire vont aux sinistrés, au peuple marocain et à la communauté marocaine du Québec qui vivent cette lourde épreuve», a-t-il indiqué.

— Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 9, 2023

Du côté du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon a tenu à souligner cette «triste nouvelle», affirmant lui aussi son soutien au peuple marocain.

«De tout cœur avec les Marocains et Marocaines de là-bas et d'ici, courage dans cette difficile épreuve», a-t-il déclaré.

Quelle triste nouvelle.



— Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) September 9, 2023

Le chef du Parti libéral du Québec a également souligné le drame vécu par les Marocains.

«Une tragédie d’une tristesse inouïe. De tout cœur avec le Maroc et la communauté marocaine au Québec. Nos pensées vous accompagnent», a écrit le chef libéral.

— Marc Tanguay (@marc_tanguay) September 9, 2023

Le député libéral Monsef Derraji, qui est d’origine marocaine, a quant à lui livré un témoignage poignant.

«Les images ne reflètent pas l’immensité de cette catastrophe et bien que tout le monde est ébranlé, mais la solidarité dont fait preuve la population est rassurante», a-t-il mentionné.

Choc, terreur mais aussi résilience sont les mots que j’ai entendu de ma famille à #Marrakech.

Les images ne reflètent pas l’immensité de cette catastrophe et bien que tout le monde est ébranlé, mais la solidarité dont fait preuve la population est rassurante.



— Monsef Derraji (@monsefderraji) September 9, 2023

À Montréal, la mairesse Valérie Plante a réagi en soulignant que «les images qui nous parviennent du Maroc, après que le pays ait été frappé par un séisme, nous brisent le cœur.»