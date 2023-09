Son bébé reçoit un médicament de 2,4 M$ et évite les symptômes d’une maladie rare

Un bébé de quatre mois, qui avait des chances de développer la maladie de l’amyotrophie spinale, a reçu un médicament d’une valeur de 2,4 M$ qui changera sa vie.

La sœur du petit Samuel, 9 ans, est atteinte de cette maladie dégénérative progressive aux conséquences dévastatrices sur la capacité à respirer, manger ou encore marcher.

Elle en garde encore les séquelles, malgré l’essai clinique reçu aux États-Unis à l’âge de six mois.

Samuel avait une chance sur quatre de développer la même maladie qui, il y a quelques années, pouvait être mortelle au bout d’un an.

L’équipe médicale de l’Hôpital de Montréal pour enfants n’a pas souhaité prendre de risques et a homologué à Samuel une thérapie génique très coûteuse, neuf jours après sa naissance.

Des tests ont été effectués lorsque la mère de Samuel était enceinte et ceux-ci laissaient croire qu’il pourrait être atteint de la maladie rare.

Quatre mois plus tard, le bambin n’a aucun symptôme associé à l’amyotrophie spinale, se réjouit sa docteure.

Les frais associés au médicament sont entièrement remboursés par la RAMQ depuis 2021.

«Il ne serait pas assis, il n’aurait pas de contrôle de son tronc, il aurait perdu ses réflexes, il aurait plus de difficulté à respirer, il ne pourrait plus manger à cet âge-là. On sait que sa sœur avait de la difficulté à avaler, elle s’étouffait à cet âge-là», explique Dre Myriam Oskoui, neurologue au centre hospitalier associé à l’Université McGill.

Bien qu’elle aurait aimé que sa fille puisse profiter du même médicament reçu par son fils, la maman de Samuel se réjouit de voir les progrès médicaux dans la lutte à l’amyotrophie spinale.

Elle admet que la condition médicale de sa fille a carrément sauvé la vie de son fils.

«C’est comme un sentiment aigre-doux, on va le dire comme ça. Pour Arianne, on était si prêt, mais elle est encore dans la génération où il n’y avait pas grand-chose. Mais maintenant, on sait que grâce à elle, les enfants aujourd’hui ne connaitront pas les effets négatifs de cette maladie-là en étant traités et dépistés plus tôt. Lui, il n’expérimentera pas ça d’avoir ses muscles qui ne fonctionnent pas, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir s’asseoir», explique Audrey Bouchard en entrevue à TVA Nouvelles.

Depuis 2021, à l’Hôpital de Montréal pour enfants, ce sont 21 patients qui ont reçu le Zolgensma, considéré comme l’un des médicaments le plus cher au monde.

