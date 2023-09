Une facture de 90$ par mois d’Hydro avec sa maison solaire

Il s’est fait construire une maison solaire et ne paye que 90$ d’Hydro par mois, une facture qu’il estime 2 fois inférieure à la même maison construite selon les normes régulières.

«Je voulais sauver de l’énergie, [avoir] une maison qui a moins d’impact sur la société», explique Serge Rivard, propriétaire d’une résidence à très basse consommation énergétique.

C’est au cœur de la nature laurentienne que le retraité de la Ville de Montréal a élu domicile en 2019, après trois ans de préparation.

En 2016, il élabore lui-même ses plans pour allier écologie et rentabilité à l’aide d’une formation de Solution ERA.

«Pour atteindre la consommation zéro, il fallait vraiment investir beaucoup d’argent et faire beaucoup de concessions dans nos consommations», explique M. Rivard.

Sa maison ne sera pas totalement autonome en énergie, mais elle sera très économe.

Maison solaire passive

Pour cela, il installe quelques panneaux solaires sur le toit, mais surtout, il suit les principes de la maison solaire passive.

Au Québec, environ 50% des besoins en électricité sont liés au chauffage. La maison solaire passive est à la fois très bien isolée et elle maximise le rayonnement solaire dans l’habitation. La température y est ainsi très confortable tout en utilisant peu d’énergie.

Le couple trouve son bonheur à Sainte-Anne-des-Lacs et y achète un terrain en 2018. Mais la recherche d’un entrepreneur s’avère tout un défi.

«On me répondait: “Vos plans, non, ce n’est pas possible, ce n’est pas dans le standard”, explique M. Rivard. Ou quand c’était OK, le prix montait parce que c’était nouveau pour eux.»

Il finit par trouver une maison usinée de la compagnie ILAND Solaire.

«Elle correspondait déjà beaucoup aux recommandations reçues pendant ma formation, explique le propriétaire. Je l’ai fait venir et j’ai engagé quelqu’un pour m’aider, c’était une façon économique de faire ça.»

Avec le recul, M. Rivard est très satisfait de la conception de sa maison.

Avec ses fenêtres orientées au sud, lors d’une journée hivernale ensoleillée, le chauffage s’arrête complètement dans la maison. Et les pare-soleil offrent de l’ombre en été.

Quant à l’installation de panneaux solaires sur son toit, l’investissement était peu rentable, estime M. Rivard, il n’en a installé que pour 1500 watts «pour le plaisir».

Sa maison mieux isolée et plus écologique a été certes un peu plus dispendieuse à construire. Mais la facture s’équilibre avec les économies d’électricité, calcule le retraité.

Emmanuel Cosgrove, directeur général d’Écohabitation, le confirme: avec une maison solaire passive optimisée, on peut se chauffer, s’éclairer et même recharger un véhicule électrique pour seulement 60$ par mois.

Louis-Dominique Lamarche

Sa recommandation: travailler le «régime minceur» de la consommation énergétique de sa résidence, et ensuite tenter de devenir «Net Zéro» en produisant soi-même de l’électricité solaire.

Le dirigeant tient à mettre les intéressés en garde: la pleine autonomie énergétique n’est ni rentable ni écologique, elle nécessite batteries et génératrice. Il faut rester branché à Hydro-Québec si possible.