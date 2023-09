Des parents de Fermont poursuivent 3 médecins pour le décès de leur enfant de 2 ans

Un couple de Fermont poursuit 3 médecins, ainsi que le CISSS de la Côte-Nord et le CHUL à Québec pour un montant de plus de 600 000 dollars. Les parents reprochent à trois médecins d’avoir commis des fautes qui ont causé la mort de leur enfant il y a 4 ans..

Le 4 octobre 2019, une mère de famille a été alertée par l'éducatrice de la garderie. Son fils de 2 ans, Olivier, n’allait pas bien. Elle l’a alors transporté aux urgences du CSSS de Fermont où ils demeurent.

«Il se trouvait dans un état confus, avec la bouche bleutée, les mains bleutées un peu», a raconté la maman, Stéphanie Dégarie, en entrevue à TVA Nouvelles.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le petit garçon a alors été vu par le médecin de garde, qui a diagnostiqué les conséquences d'une crise d'épilepsie.

«Je lui ai dit que c'était impossible qu'il avait fait une crise d'épilepsie. J'en aurais eu des signes bien avant cette journée-là, en fait», affirme la mère de l’enfant.

Celle-ci a alors demandé au médecin le transfert d'Olivier à l'hôpital de Labrador City, à 21 minutes de route, où il y a l'équipement pour des examens approfondis.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Tout de suite, il a refusé le fait que mon fils soit transféré, en me disant que ça n’allait pas être plus rapide», soutient Mme Dégarie.

Le médecin a ensuite consulté une pédiatre du CHUL à Québec qui lui a recommandé «de procéder en urgence à un scan et de consulter un intensiviste et pédiatre.»

À distance, ce dernier a demandé de procéder à des examens de laboratoire en urgence et un transfert en avion-ambulance vers le CHUL de Québec, ce que l'urgentiste de Fermont a réclamé avec un niveau de priorité «au plus tôt».

Capture d'écran TVA Nouvelles

Médecins et infirmières sont incapables d'installer un soluté. Un pédiatre de Québec recommande alors l'installation d'une voie intraosseuse pour administrer un soluté et un antibiotique.

Olivier a une cyanose importante, une coloration bleu et noir de la peau, une tachycardie, des difficultés respiratoires et une diminution de son pouls.

«Il y a même un moment, j'étais comme en crise de panique parce que je savais que ça n’allait pas bien pour mon fils», raconte Stéphanie Dégarie.

Un peu après minuit, plus de 6 heures après en avoir fait la demande, l'équipe du service d'évacuation aéromédicale arrive et transporte Olivier à l'aéroport de Wabush. À son arrivée au CHUL, 9 heures après la demande de transfert, Olivier est transporté en salle de réanimation. Il convulse, fait un arrêt cardio-respiratoire et meurt.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Selon le rapport du pathologiste Steffen Albrecht, Olivier souffrait d'un volvulus de l'intestin grêle, une torsion de l'intestin. Le médecin de Fermont est poursuivi en justice.

«C'est d'avoir fait défaut, de diagnostiquer et de traiter l'état de choc dans lequel il était, en raison d'un volvulus intestinal, l'état de choc qui mettait en danger son pronostic vital et qui nécessitait des interventions urgentes», clame l’avocat de la famille, Me Patrick Martin-Ménard.

Le médecin de l'avion-ambulance et un intensiviste du CHUL sont aussi poursuivis.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Notre but, c'est vraiment d'apporter justice à notre fils, OK? Parce que notre fils, il est décédé dans un contexte dramatique. Ce qui est important aussi, c'est que ça ne se reproduise plus jamais, des choses comme ça», conclut Stéphanie Dégarie.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.