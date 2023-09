Deux humanitaires occidentaux, un Canadien et une Espagnole, tués en Ukraine

Deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, ont trouvé la mort près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dans une attaque attribuée dimanche par Kyïv aux troupes russes, au moment où Moscou organisait des scrutins controversés dans les territoires annexés.

• À lire aussi: Mélanie Joly confirme la mort d’un Canadien en Ukraine

• À lire aussi: Une travailleuse humanitaire espagnole tuée en Ukraine, selon Madrid

• À lire aussi: L'Ukraine attaquée par 32 drones russes

«Ce bombardement russe montre une fois de plus à quel point la guerre est proche pour tous les citoyens du monde», a commenté dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant cette «attaque d'une voiture de volontaires par les terroristes russes».

Les victimes sont l'Espagnole Emma Igual et le Canadien Anthony Ihnat, qui travaillaient pour l'ONG Road to Relief. Emma Igual, 32 ans, en était la directrice et co-fondatrice.

Selon l'ONG, l'attaque a eu lieu samedi matin à Tchassiv Yar, près de Bakhmout. «À la suite d'un tir direct, le véhicule s'est renversé et a pris feu», a-t-elle indiqué.

Moscou organisait ce week-end des élections décriées dans les territoires annexés d'Ukraine, où le parti du président Vladimir Poutine, Russie unie, est victorieux, sans surprise, selon la commission électorale russe.

Malgré de vives condamnations des Occidentaux, la Russie a proclamé en septembre 2022 l'annexion de quatre territoires ukrainiens qu'elle ne contrôle que partiellement - Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk -, à l'issue des «référendums» non reconnus par la communauté internationale. Kyïv et ses alliés ont d'ores et déjà dénoncé des scrutins «illégaux».

Vers Bakhmout

Les travailleurs humanitaires tués avaient quant à eux quitté Sloviansk et se dirigeaient vers Bakhmout pour évaluer les besoins de civils «pris dans les échanges de tirs» dans la ville d'Ivanivske.

«Tout mon amour et mon soutien en ces moments difficiles à la famille et aux proches de l'humanitaire espagnole Emma Igual (...). L'Espagne est au côté de ses travailleurs humanitaires qui, par leur dévouement, mettent leur vie en danger pour les autres», a réagi dimanche sur X (anciennement Twitter) le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Le Canada a confirmé la mort d'un de ses ressortissants, sans vouloir donner davantage de détails.

Road to Relief a indiqué que deux de ses bénévoles, Ruben Mawick, de nationalité allemande, et Johan Mathias Thyr, de nationalité suédoise, avaient été «blessés par des éclats et des brûlures», précisant qu'ils étaient hospitalisés dans un état «stable».

Attaque de «drone»

Hospitalisé à Dnipro (centre est de l'Ukraine), M. Thyr, 34 ans, a déclaré au quotidien suédois Expressen que leur véhicule avait été attaqué par un «drone» qui visait vraisemblablement le conducteur.

«Nous nous sommes renversés et le véhicule a pris feu. Nous avons été aidés par des soldats qui nous ont conduits à l’hôpital. C'est arrivé si vite. Il n'a fallu qu'une minute, du moment où nous avons percuté le fossé jusqu'à ce que la voiture soit enveloppée par les flammes», a-t-il témoigné.

Originaire de Barcelone, Emma Igual avait co-fondé l'ONG Road to Relief, qui se consacre à l'évacuation de civils loin de la ligne de front, avec un Français, Henri Camenen, en mars 2022, peu après le début du conflit en Ukraine.

Dans un entretien au Jewish Chronicle, publié en juillet, elle expliquait que sa grand-mère juive avait fui l'Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été adoptée en Espagne après avoir perdu toute sa famille dans les camps d'extermination.

«J'ai grandi avec cette histoire, ressentant ce que cela devait faire d'être un réfugié ou d'être orphelin. J'étais déterminée à aider les gens se trouvant dans une situation similaire», avait-elle témoigné.

La région de Donetsk a subi les pires combats depuis l'invasion russe lancée en février 2022 et Moscou a revendiqué l'annexion du territoire l'année dernière.

La bataille pour Bakhmout, qui a été capturée par les forces russes en mai, est restée l'une des plus meurtrières de l'invasion, les forces ukrainiennes repoussant désormais les lignes russes le long des flancs nord et sud de la ville.

En février, un secouriste américain de 33 ans, Pete Reed a été tué près de Bakhmout lorsque son véhicule a été touché par un missile.

En mai, le journaliste de l'AFP Arman Soldin a été tué par un tir de missile à Tchassiv Yar.