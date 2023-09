Le séisme au Maroc lui a arraché 20 membres de sa famille

Un Québécois d’origine marocaine vit l’horreur depuis vendredi; en plus de voir sa ville natale s’écrouler, Mohamed Benomar Ait Idir a perdu un très grand nombre de proches.

«Je viens de recevoir un texto de ma sœur qui me dit que maintenant, on a perdu comme 20 personnes de la famille», a-t-il mentionné, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce récit d’horreur est similaire à celui de milliers d’autres personnes à travers le monde, mais également ici au Québec.

«J'étais dans ma chambre, et en une fois, mon lit s'est soulevé et j'ai couru. Les murs se sont effondrés. J'ai des photos, c'est incroyable. Voilà, il y a deux filles qui étaient avec moi à l'hôtel, elles sont mortes», a mentionné un homme rencontré à l’aéroport Montréal-Trudeau.»

«On a nos parents qui sont à Marrakech. Ils n’arrivaient pas à les rejoindre. Donc, on a un moment de panique, puis on se dit que notre heure est arrivée, en fait», a pour sa part témoigné une femme.

Pour les secouristes dépêchés sur le terrain, le temps presse pour retrouver des survivants, mais aussi pour extirper les corps des décombres.

Un proche de Mohamed Benomar Ait Idir lui a d’ailleurs raconté la scène épouvantable qui se déroule dans son village natal.

«Il m'a dit en marchant, il m'a raconté, c'est vraiment... il y a l'odeur des morts, des cadavres. Ça commence déjà parce qu'il y a de la chaleur», raconte le Québécois.

«La place que je connais, c'est mon village natal, il y avait comme plus que 500 maisons, et tout est tombé. Il n'y a plus de maison», ajoute-t-il.

