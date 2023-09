Loi 22: la désillusion d’une accidentée de la route

Madame la Vice-Première Ministre du Québec, Geneviève Guilbault,

Je vous écris par la présente pour vous faire état de mes préoccupations et de ma situation. Une situation qui me poursuit depuis plus d’une dizaine d’années et qui touche des milliers de Québécois à travers la province.

Ce n’est un secret pour personne, la Société de l’assurance automobile du Québec est fondamentalement complexe, lourde, éreintante et souvent cruelle. Si les principes ayant mené à sa création par la ministre Lise Payette étaient louables et sincères, sa mission a vite été mise à mal par une gestion s’éloignant de ses aspects fondateurs. Les enjeux ont changé, évoluant avec une société qui souhaite voir un progrès positif.

Les pratiques de la SAAQ et de ses gestionnaires doivent être améliorées et répondre aux nouvelles réalités des Québécois.es, tout comme les lois servant à protéger les citoyens.

Gouffre bureaucratique

Je suis prestataire de la SAAQ à la suite d’un accident auto-piéton en mai 2012. J’avais 24 ans. Je travaillais comme commis bibliothécaire, mais j’étais également responsable de l’audiovisuel et du soutien technique à l’école secondaire privée Marie-Clarac, à Montréal. J’avais l’ambition et le désir d’entamer des études universitaires en enseignement au primaire. Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de m’engager dans cette voie. Ma vie a changé radicalement, le matin du 9 mai 2012, alors qu’un automobiliste m’a happée lorsque je traversais à ma lumière. C’est le système lourd et ardu de la SAAQ qui m’a happée en retour et qui m’aurait achevée sans le soutien de ma mère.

Cette société d’État, dont la mission est de protéger les citoyens, est en réalité un gouffre bureaucratique aux pratiques abusives et écorchant des vies déjà malmenées. Aujourd’hui, à 36 ans, les marques laissées par ce processus m’affligent encore. Si on ne sort pas indemne d’un accident, il en va de même lorsque nous devons faire face à la SAAQ et aux lois qui la régissent.

Admissibilité

L’inflation est un sujet qui nous afflige tous et qui écrase davantage ceux qui sont déjà au plus bas. Les oubliées de la société sont ceux qui n’ont pas la force d’élever leur voix et qui souffrent silencieusement de l’injustice d’une vie qu’ils n’ont pas choisie.

Je suis aujourd’hui prestataire de la SAAQ, après des années de combat acharné pour faire valoir mes droits. Je suis en invalidité permanente, due à un état qui ne parvient pas à s’améliorer. Je récolte les miettes de mes rêves brisés, ce 9 mai 2012, avec une maigre prestation – anxieuse que le couperet de la SAAQ tombe sous quelques prétextes odieux. Lorsque le projet de loi 22 a été déposé et que la mention d’une valorisation des indemnités a été mise de l’avant, j’ai eu confiance. Ce fut la même chose, lorsque Radio-Canada a rapporté, le 9 février 2022: «Le projet de loi prévoit verser un revenu minimal aux personnes qui n’ont pas pu progresser dans leur carrière à cause d’un accident de la route.». Or, en se penchant sur la question, il m’est vite apparu que cela n’était pas aussi bien qu’il y paraissait. Le constat: Je n’étais pas, malgré mon invalidité, admissible à cet ajustement.

Ainsi, je me demande ce qu’il adviendra de moi. Mon maigre salaire ne peut suffire et je ne peux prétendre à aucun avenir qui saurait alléger mes souffrances. Les prestataires de la Société d’assurance automobile du Québec sont-ils les rejetons d’une société qui se veut progressiste?

Politique

Tous les quatre ans, les élections s’amorcent sur des thématiques calquées sur les précédentes. Famille, santé, éducation... Si ces sujets sont les pivots de la société, le reste est trop souvent laissé pour compte et ces mêmes débats délaissent des milliers de Québécois.

Aucun discours politique ne me concerne véritablement aujourd’hui. Les baisses d’impôts ne me touchent pas et même la promesse d’un 500$ me laisse amère, sachant qu’il retournera directement au gouvernement – remboursant l’assurance médicament à laquelle je dois m’inscrire. Comment faire face à ces tourments économiques? Comment croire à un avenir meilleur, alors que je suis déjà affligée par une condition difficile physiquement et financièrement?

Je vous prie de ranimer la flamme partisane que j’ai eue pour un parti qui m’inspirait l’authenticité et le changement. Le désir de la CAQ de faire autrement m’avait donné beaucoup d’optimisme, tout comme votre sincérité et votre souhait évident d’être proche des gens.

En vous écrivant, je vous livre mes derniers espoirs, soit une révision inclusive de la loi 22 qui pourrait en faire plus et changerait la vie des gens comme moi. Tout comme le reste de la société active, je crois avoir une place et espère que ma voix saura s’élever suffisamment pour faire entendre ce besoin criant qui me touche, moi et bien d’autres.

Émilie Bélisle, prestataire de la SAAQ, Montréal

*Cette lettre a été rédigée avec l’aide et le soutien de ma mère Sylvie Bénard.