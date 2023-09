Séisme dévastateur au Maroc: le Canada «sera là pour aider», assure Joly

Devant l’ampleur de la crise humanitaire qui se dessine au Maroc après le séisme dévastateur, Affaires mondiales Canada sera là «pour offrir de l’aide» au peuple marocain et aux Canadiens dans le pays.

Mélanie Joly, ministre à la tête de l’organisme fédéral responsable de l’organisation de l’aide internationale, souligne que la priorité du gouvernement fédéral est la «sécurité et la protection des Québécois et Canadiens qui sont là.»

Alors que le bilan s’élève à plus de 2000 morts, aucune victime canadienne n’a été signalée plus de 24 heures après le drame.

«Il y a seulement 55 personnes qui ont rejoint l’ambassade pour obtenir de l’information. Il n’y a toujours aucune personne qui a été déclarée blessée ou perdue la vie», explique-t-elle.

Mme Joly invite tous les Canadiens au Maroc à s’inscrire auprès de l’ambassade.

«C’est la meilleure façon de savoir sur le terrain, pour nous, qu’est-ce qui se passe et comment on peut aider. Aussi, on offre des mises à jour rapides à tous les Canadiens inscrits auprès de l’ambassade», a-t-elle ajouté.

L’enjeu de l’aide humanitaire

Affaires mondiales Canada est toujours en attente d’une demande d’aide de la part du gouvernement marocain.

En raison de la confusion qui règne sur l’envoi d’aide, la ministre Mélanie Joly assure que le gouvernement est «en contact» avec des organisations humanitaires.

«[Ces ONG] tentent de comprendre les besoins sur le terrain [...] nous serons aux côtés des pays européens et des Américains qui vont offrir de l’aide au peuple marocain», a-t-elle fait savoir.

L’aide financière et humanitaire pourrait être acheminée à des organisations présentes sur le terrain.

«C’est la meilleure façon pour nous d’avoir de l’impact, puis par la suite, il y aura une reconstruction, il y aura nécessairement d’autres besoins. On sera là pour aider», précise-t-elle en entrevue sur les ondes de LCN.

