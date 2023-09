Un épais brouillard récurrent dans l’Est-du-Québec

Les épisodes de brouillard ont été très fréquents cet été, le long du Saint-Laurent dans l'Est-du-Québec.

Encore cette semaine, presque à tous les matins, les riverains se sont réveillés enveloppés d'un épais brouillard.

Pour le capitaine du traversier l'Héritage 1, qui effectue la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, autant d'épisodes de brouillard dans un seul été, c'est du jamais-vu.

«La fameuse "corne de brume", qui doit sonner toutes les deux minutes en visibilité réduite pour avertir notre présence, elle, elle devient tannante à la longue», clame le capitaine Jean-Philippe Rioux.

«Cette année, ça a été intense pendant longtemps. On est rendu au mois de septembre, et encore aujourd'hui, c'est une des pires journées de brouillard que j'ai vu dans ma carrière. Aux Escoumins, je suis arrivé, on était comme à 500 pieds du quai et on ne le voyait pas», ajoute-t-il.

Naviguer dans de telles conditions est très demandant, mentionne le capitaine de l’Héritage 1.

«Il faut que tu sois le plus attentif à ce qui se passe parce que tu ne vois rien. Donc, il faut constamment que tu regardes dans le néant et dans ton radar. Donc, c'est un travail intellectuel constant, acharné. Le radar, c'est notre outil numéro un. C'est nos yeux. Donc lui, il voit les obstacles qui nous, on ne voit pas», explique Jean-Philippe Rioux.

Cet épais brouillard observé à maintes reprises cet été sur le Saint-Laurent est souvent généralement causé par la rencontre d'une masse d'air chaud et humide et les eaux du Saint-Laurent, qui sont plus froides.

«On avait beaucoup d'humidité qui était en place. Donc ça, c'était pour humidité constante. Il suffisait de faire baisser la température jusqu'à atteindre la saturation. Donc, c'est pour ça que ça arrivait tout particulièrement ou le plus souvent la nuit jusqu'au matin», indique le météorologue chez Environnement Canada, Jean-Philippe Bergeron.

Selon Environnement Canada, il ne faut pas s'attendre à ce que les prochains étés soient plus brumeux, puisque pour le moment, la science ne permet pas de faire de lien entre les changements climatiques et la présence de brouillard.

