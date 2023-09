Un homme de 84 ans est recherché à Gatineau

Les policiers de Gatineau demandent l’aide de la population pour retrouver un homme de 84 ans qui manque à l’appel depuis samedi soir.

Ovila Lalonde a été vu pour la dernière fois le 9 septembre, à 18 h 30, alors qu'il quittait à pied sa résidence du district de Pointe-Gatineau, selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Il mesure environ 1,68 m (5 pi et 6 po) et pèse 73 kg (161 lb). L’octogénaire a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte une barbe pleine.

La dernière fois qu'il a été vu, Ovila Lalonde portait une chemise à carreaux grise, un pantalon bleu et des souliers noir et blanc. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Selon le SPVG, l'homme pourrait être désorienté.

Les citoyens croyant apercevoir Ovila Lalonde sont priés de communiquer immédiatement avec le SPVG au 819 246-0222.