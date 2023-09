5 trucs pour mieux dormir en avion selon des médecins

L’espace restreint dans un avion est une source d’inconfort, mais aussi de frustration pour bon nombre de voyageurs. Comment arriver à bien dormir malgré tout?

CNN a posé la question à deux médecins, le Dr Andrew I. Gitkind et le Dr Jaspal Singh qui proposent leurs solutions.

Les médecins expliquent que la clef est de se rapprocher le plus possible de votre position de sommeil habituelle. Êtes-vous plutôt tourné vers la gauche ou la droite? Appuyé sur le côté ou sur le dos? Tenter de la reproduire le plus possible.

Abaissez votre siège, même si la position est minimale, cela pourra vous aider.

1- Soutenez le bas de votre dos

Ajouter un coussin de voyage dans le bas de votre dos afin de le soutenir. Vous devriez garder votre dos en position la plus neutre possible, c’est-à-dire droit.

2- Surélevez vos pieds

Votre petite valise «carry-on» ou votre sac à dos peut vous servir! Placez-le sous vos pieds afin d’élever la position de vos jambes et ainsi, garder votre dos droit.

Si plusieurs personnes tentent d’allonger les jambes au lieu de les surélever, c’est une mauvaise idée.

«Vos jambes vont ressentir les vibrations de l’avion, et vont envoyer à votre cerveau le message que vous êtes prêt à vous lever [et marcher]», explique le Dr Jaspal Singh. Ainsi il vous sera beaucoup plus difficile de trouver le sommeil.

3- Un bon oreiller de voyage

L’utilisation d’un oreiller de voyage est extrêmement répandue, mais malheureusement, les voyageurs utilisent souvent un oreiller trop mince, ou pas assez large.

«Un oreiller aux bords plus larges offre beaucoup plus de soutien pour la tête qu’un oreiller très mince», précise le Dr Andrew I. Gitkind.

Une tête compressée sur le côté provoquera des douleurs au réveil et contribue à une mauvaise circulation sanguine.

Si vous aimez dormir sur le ventre, il existe même des oreillers permettant de vous appuyer vers l’avant.

4- Fermez vos appareils électroniques

«Nous n’avons pas idée à quel point les appareils électroniques affectent notre cerveau. À quel point la lumière qui sort de ses appareils affecte notre état d’éveil», explique Dr Jaspal Singh.

Il est suggéré d’éviter de faire de l’écran 60 minutes avant de dormir.

5- Évitez toute substance stimulante

Ne buvez pas de café ou d’alcool avant ou pendant un vol. Ces substances stimulantes vont nuire à votre sommeil ou littéralement vous empêcher de dormir.