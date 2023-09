La récente offre du gouvernement Legault dans les négociations avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est incompréhensible pour sa présidente, Magali Picard.

Québec a proposé une hausse salariale de 9% sur 5 ans et un montant forfaitaire de 1000$, ce qui est nettement en dessous des attentes du syndicat.

La dernière prise de parole du premier ministre sur la question est tout aussi énigmatique pour Mme Picard.

«Les syndicats comme la FIQ [Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec] veulent la Labatt bleue pour tout le monde, mur à mur, même augmentation», a argué M. Legault.

«C’est incompréhensible», a mentionné la présidente de la FTQ à l’émission «Le Bilan».

«Mais les députés, les ministres et le premier ministre, eux, 30% d’augmentation, ça c’est mérité. La Sûreté du Québec, 21%, c’est mérité. Mais nous, non. Là, c’est 9% pour les cinq prochaines années», s’indigne-t-elle.

Mme Picard demande que le gouvernement s’explique sur cette disparité criante.

«Je pose la question: est-ce que c’est parce que dans ces 420 000 travailleurs et travailleurs qu’on représente, c’est 78% de femmes? Est-ce que c’est la raison pour laquelle on n’offre que 9% d’augmentation pour les cinq prochaines années?», s’est-elle interrogée.

La présidente de la FTQ espère faire fausse route, mais peine à s’expliquer l’attitude du gouvernement autrement.

«Et là on parle des moins bien nantis», déplore-t-elle en rappelant que d’autres corps de métier ont reçu des majorations salariales plus importantes dans le même contexte économique.

Une question de misogynie?

Interrogée quant à savoir si selon elle la disparité actuelle s’explique par un fond de misogynie, Mme Picard demande qu’on lui explique la décision du gouvernement.

«Je sais que dit comme ça, ça semble scandaleux, mais mettez-vous à ma place : ce qu’on me donne, si ce n’est pas ça la raison, et bien qu’on me l’explique. Car moi je ne la vois pas. J’en vois pas d’autres», déplore-t-elle.

«Est-ce qu’on prend pour acquis que ces travailleuses-là, majoritairement des femmes, ne vont pas se défendre, ne vont pas aller à la guerre?», demande-t-elle?

Même si Mme Picard assure que personne ne souhaite la grève, elle assure que devant l’impasse, la FTQ augmentera la pression sur le gouvernement.

L’échec des négociations pourrait se solder par une grève générale illimitée des 420 000 syndiqués.

Une manifestation «énorme, importante» est ainsi prévue le 23 septembre.

