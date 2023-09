Chirurgies: rattrapage complété au Bas-Saint-Laurent

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent a rattrapé le retard accumulé en raison de la pandémie pour les chirurgies. Les équipes travaillent à maintenir la cadence, alors que de nouveaux patients se trouvent maintenant sur les listes d’attente.

Selon les dernières données disponibles, 3084 patients sont en attente d’une chirurgie dans les différents établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

De ce nombre, 2610 patients sont en attente depuis moins de six mois, 459 patients sont en attente depuis 6 à 12 mois. Quinze chirurgies sont en attente depuis plus d’un an au Bas-Saint-Laurent. Au printemps dernier, 41 chirurgies étaient en attente depuis plus d’un an. En 2022, 200 personnes étaient en attente depuis plus de douze mois.

La région se trouve en bonne position par rapport à la moyenne provinciale, dépassant les cibles, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

C’est en 2022 que le gros du retard accumulé en raison de la COVID-19 a été rattrapé dans la région. Des efforts importants ont été déployés par les équipes.

«Il y a eu des efforts importants qui ont été consentis pour mettre les priorités sur la clientèle chirurgicale, malgré des équipes pas toujours complètes. Donc, des gens qui ont redoublé d’efforts pour être présents et pour offrir leurs disponibilités, que ce soit avant la chirurgie, on a besoin de toute une équipe pour préparer des patients, ou après, pour les maintenir dans un état stable après la chirurgie, que ce soient des soins à domicile ou que ce soient des soins hospitaliers autres qui nécessitent une équipe», a expliqué Dr Louis Prévost, directeur des services professionnels au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

De nouvelles stratégies sont aussi mises de l’avant afin de réduire l’attente. L’accès à la salle d’opération et aux lits d’hospitalisation est parfois un défi. Le réseau mise parfois sur une réadaptation à la maison pour certaines chirurgies en orthopédie.

«Ça permet à nos chirurgiens de ne pas être dépendants du plateau hospitalier uniquement. Et donc, ça permet de transformer plusieurs techniques chirurgicales en chirurgie d’un jour ou en très court séjour hospitalier», a ajouté Dr Perreault.

De nouveaux médecins sont venus joindre les rangs des équipes de soins dans certaines spécialités. Deux nouveaux ophtalmologistes sont arrivés au Bas-Saint-Laurent, ce qui permettra de réduire l’attente pour cette spécialité. Un orthopédiste a aussi été recruté et fera son arrivée au début 2024.