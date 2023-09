Cowboys fringants: la tournée sauvée par une compagnie de VR

Ceux qui redoutaient l’annulation des prochains spectacles des Cowboys fringants pour cause de soucis de santé peuvent respirer. Le groupe pourra confortablement continuer sa tournée à bord d’un véhicule récréatif offert par une compagnie d’ici.

Au micro de Sophie Durocher, via QUB radio, le directeur général d’Élégance VR, Jean-Louis Roy, confie avoir été surpris de l’impact de son geste sur les réseaux sociaux.

«On ne voulait pas [de visibilité], on voulait juste aider, c’est tout. Mais ça a eu un effet assez spécial», admet-il en riant.

Sur Facebook, les Cowboys fringants ont voulu remercier Élégance VR pour leur générosité. Leur nouveau véhicule permettra au chanteur du groupe, Karl Tremblay, de poursuivre leur tournée dans des conditions confortables et reposantes, tout en continuant de se battre contre le cancer.

«Ils ont pu utiliser le VR dans le cadre de leur tournée, mais ils ont aussi d’autres moments. Jean-François et Karl sont partis avec leur famille et ils ont vraiment aimé ça. Leur faire connaître quelque chose de plus, de nouveau, c’est le fun», affirme Jean-Louis Roy.

Après s’être arrêtés à Saint-Tite pendant le festival western, les Cowboys fringants poursuivront jusqu’au 20 octobre leur tournée dans les villes de Gatineau, Brossard, Joliette et Sherbrooke, au grand plaisir des Québécois.