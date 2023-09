Crise en santé: plus de lits, mais pas assez de personnel

Le problème persistant de pénurie de personnel dans le réseau de la santé demeure une source de préoccupation majeure.

Cette problématique continue de restreindre la capacité hospitalière, même avec l'ajout récent de lits supplémentaires.

Bien que des lits supplémentaires soient en voie d'être disponibles dans les hôpitaux de la province, il faudra trouver le personnel pour soigner ces patients hospitalisés.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a fait l’annonce lundi de 320 lits supplémentaires à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui subira également une revitalisation importante dès l’an prochain.

Cependant, cette annonce n'a pas manqué de susciter l'indignation du président du Conseil pour la Protection des Malades, Paul G. Brunet.

Selon lui, cette réponse est loin de suffire à la demande et d’atténuer la pression exercée sur le système de santé.

«C’est la faute du gouvernement s’il n’y a pas de lits en nombre suffisant. Ça fait assez longtemps qu’on parle de ça et ça fait assez longtemps qu’on dit qu’on devrait commencer à soigner les personnes âgées chez elles. Tant qu’on ne fera pas ça, on va avoir une liste de près de 5000 personnes qui attendent pour un lit. Là on est parti avec la mode des maisons pour aînés, c’est beau, mais c’est 2800, 3000 lits, ce n’est pas assez!» a-t-il pesté.

Les données fournies par le ministère indiquent qu'il existe actuellement environ 16 681 lits dans le réseau de santé.

Près de 3 000 patients occupent des lits inutilement et devraient plutôt être orientés vers d'autres services, tandis que 4 560 patients sont toujours en attente d'une place en CHSLD.