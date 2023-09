Des centaines de voyageurs coréens aboutiront finalement aux États-Unis

Photo Taieb Moalla

L'annonce des vols nolisés, au printemps dernier, s'est faite en grande pompe, à Québec. De gauche à droite, on reconnaît Anna Lee, directrice générale de Destination Canada GSA Korea, Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité, Bruno Marchand, maire de Québec, Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB, et Caroline Proulx, ministre du Tourisme.