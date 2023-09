Imitations de son œuvre par l'IA: Tim Burton a perdu «un peu de son âme»

Tim Burton a eu l'impression de « perdre un peu de son âme » lorsqu'il a vu des créations d'intelligence artificielle basées sur son propre style d'animation.

• À lire aussi: Johnny Depp et Jenna Ortega démentent être en couple

Le cinéaste légendaire de long-métrages d'animation et de films en prises de vue réelles a parlé de l'impact de la technologie sur Hollywood lors d'une récente interview avec le journal The Independent. Commentant un article de Buzzfeed publié en juillet qui réimaginait les animations de Disney si Tim Burton les avait réalisées, il a déclaré qu'il s'était senti profondément mal à l'aise.

« Ils ont demandé à l'IA de créer mes versions des personnages de Disney », s'est-il inquiété. « Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Cela m'a rappelé ce que disent d'autres cultures : "Ne me prenez pas en photo parce que cela vole votre âme". »

Les exemples générés par l'IA comprenaient des représentations d'Elsa de La Reine des neiges et d'Aurore de La Belle au bois dormant dans le style gothique caractéristique du réalisateur des Noces funèbres.

« Ce que l'IA fait, c'est qu'elle aspire quelque chose de vous », a-t-il expliqué. « Elle prend quelque chose de votre âme ou de votre psyché ; c'est très perturbant, surtout si c'est en rapport avec vous. C'est comme si un robot prenait votre humanité, votre âme. »

L'utilisation de l'IA à Hollywood est devenue un sujet brûlant ces derniers mois et a alimenté les grèves actuelles des acteurs et des scénaristes. Les craintes que l'IA puisse être utilisée pour écrire des scénarios ou remplacer des acteurs ont contribué à bloquer les négociations contractuelles entre les syndicats d'auteurs et d'acteurs, les studios et les diffuseurs.