«Indéfendable»: Lynda Johnson joue une mère endeuillée aux côtés de Guy Jodoin

Mère de trois enfants – Édouard 20 ans, Mathilde 20 ans et Simone 15 ans –, la comédienne Lynda Johnson n’a pas eu de difficulté à trouver les émotions justes pour jouer une mère endeuillée en ouverture de la deuxième saison de la quotidienne judiciaire Indéfendable.

Son personnage, Lucie Gendron, qui est la femme du policier interprété par Guy Jodoin, est plongé dans un cauchemar quand son fils Nico (Anthony Parent-Castanha) est abattu par erreur par l’enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) dans un échange de coups de feu avec un faux policier – ce qu’ignore alors Maxime – au café du Marché du Centre. Pour le mari, il y a une couche supplémentaire de drame puisque il fait partie de l’équipe de soutien pour les urgences psychosociales, un service dont son couple aura certainement besoin.

Plus discrète dans la première semaine de diffusion qui bat son cours, Lucie Gendron aura plus de temps de glace par la suite, notamment dans des scènes au tribunal.

«Ce sont des ondes plus délicates, plus douloureuses à jouer, mais il y a un corridor qui nous amène rapidement vers cet état de tristesse», a dit Lynda Johnson en entrevue avec l’Agence QMI.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Il ne faut pas avoir des enfants pour jouer une mère endeuillée, mais est-ce que ça aide pour se projeter et se mettre dans la peau du personnage – le fameux "what if", donc si ça arrivait à mon enfant –, la réponse est oui. C’est sûr que c’est inspirant.»

Heureusement, son partenaire de jeu Guy Jodoin savait détendre l’atmosphère entre les prises plus dramatiques.

«On va nous voir à travers le processus judiciaire lié à la perte de notre garçon. Les auteurs se sont plus attardés sur la justice, comment ça se déroule», a-t-elle ajouté, disant qu’elle a des «scènes plus émotives» à défendre.

30 ans de carrière

L’année 2024 marquera les 30 ans de carrière de Lynda Johnson, elle qui a commencé à jouer dans le téléroman 4 et demi en 1994, deux semaines à peine après avoir décroché son diplôme en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada.

«J’étais encore à l’école quand j’ai passé l’audition pour 4 et demi, en mars 1994. Le téléroman a duré sept ans et ça a été une école extraordinaire, une famille aussi. Ça m’a formée, c’est ma base. Les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier sont mes parents télévisuels», a dit Lynda Johnson, qui a retrouvé leur écriture dans L’auberge du chien noir et dans 5e rang, dont la cinquième saison la ramène dans le rôle de l’enquêtrice Isabelle Perreault.

Parce que ses enfants sont plus vieux, Lynda Johnson «retrouve un plaisir à jouer qui se mélange avec un calme, avec quelque chose qui est plus déposé». Elle se dit «reconnaissante» de toutes les rencontres qu’elle a faites au fil des projets. «J’entrevois les prochaines années avec beaucoup de sérénité, de bonheur.»

La comédienne d’expérience – qui ne se souvient pas de Rumeurs? – tourne actuellement avec André Robitaille dans la deuxième saison d’À cœur battant.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA.