Les stars apportent leur soutien au peuple marocain

Le Maroc a vécu une véritable tragédie ce week-end, après qu’un séisme a frappé le pays et fait plus de 2 000 morts (bilan provisoire).

Comme l’a révélé l’humoriste Booder sur BFMTV, une aide se met en place avec « des collègues », notamment Jamel Debbouze et Arthur et « des théâtres qui sont prêts à ouvrir leurs portes pour faire des spectacles et envoyer des dons au Maroc ». « On essaie de bien calibrer tout ça, pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que ce soit vraiment bénéfique », ajoute-t-il.

De son côté, Gad Elmaleh, qui est né à Casablanca, a appelé aux dons. « Après avoir parlé avec ceux qui sont les plus affectés, ils m'ont expliqué qu'ils comptaient les morts, qu'il y avait des blessés. Il y a aussi ceux qui sont choqués, bouleversés. Il faut qu'on aide ces personnes à reprendre la vie », explique-t-il sur BFMTV.

« On a tout de suite pris des nouvelles des familles. Beaucoup s'en sont sorties heureusement et on se rend compte quand même malgré tout que c'est catastrophique. Jamais, de l'histoire de ma famille en tous les cas, on a vécu une chose pareille. Il y a une très grande angoisse en ce moment au Maroc », témoigne pour sa part Jamel Debbouze, qui s'est depuis rendu sur place.

« Beaucoup dans le même cas que moi tentent de regagner le pays pour essayer de prendre des nouvelles de la famille, voir comment on peut aider concrètement. On est hagards face à cette situation et on se demande comment être utile. On sait que le Maroc aujourd'hui manque cruellement de don de sang par exemple et de tout en fait. Au moment où je vous parle, ces villages sont enclavés, mal desservis, ils manquent de tout, que ce soient des couvertures, des denrées alimentaires », poursuit-il.