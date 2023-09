Des inondations causées par des pluies diluviennes qui ont frappé ces derniers jours l'est de la Libye ont fait au moins 150 morts, a indiqué lundi à l'AFP une source officielle.

«Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d'Al-Marj» dans l'Est libyen, a déclaré à l'AFP Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l'exécutif parallèle basé à Benghazi (est).