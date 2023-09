Sébastien Delorme dévoile de nouveaux détails sur la prochaine saison d’«Indéfendable»

Au grand plaisir de nombreux téléspectateurs, la quotidienne Indéfendable est de retour sur les ondes de TVA dès ce soir.

De passage à l’émission «Le Québec matin», le comédien confie que les tournages de la deuxième saison sont bien avancés.

Quant à la finale de la dernière saison, Sébastien Delorme confirme que les téléspectateurs seront fixés sur le sort du policier Maxime dès le premier épisode.

«Ce que je peux dire, c’est que tous les membres du cabinet sont impliqués émotivement dans ce qui va se passer», dit-il, sans dévoiler trop de détails.

Le cas de Me Legrand risque aussi d’occuper beaucoup de temps d’antenne.

«Il est de retour, et on essaie de l’encadrer, mais est-ce que ça va marcher? [...] En tant qu’avocat de la défense, je suis toujours partant pour une deuxième chance», lance Sébastien Delorme.

Il sous-entend aussi qu’un événement dans la vie personnelle de Me MacDonald pourrait redéfinir ses priorités.

«Ça va laisser la place à mes collègues pour de belles causes.»

Sébastien Delorme est aussi d’avis que les différentes causes qui seront à l’écran cette saison risquent de susciter plusieurs réactions dans les salons.

«Sur qui dit vrai, sur où la société est rendue, et on va même voir les délibérations des jurés. [...] On voit ce qui se passe au niveau policier, dans les bureaux des juges, c’est vraiment complet», résume-t-il.

Pour tous les autres détails de la prochaine saison d’Indéfendable, voyez la vidéo ci-dessus.