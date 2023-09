Séisme au Maroc: une communauté qui se mobilise en Estrie et au Centre-du-Québec

Le puissant séisme au Maroc, qui a fait des milliers de morts, sème l'inquiétude chez bien des Québécois d'origine marocaine, dont certains sont en Estrie et au Centre-du-Québec. Plusieurs se mobilisent pour venir en aide à cette communauté.

Mohamed Soumali habite à Sherbrooke depuis bientôt 35 ans. L’homme d’origine marocaine n’a pas tardé à contacter ses proches, qui sont toujours dans son pays d’origine, vendredi, après le tremblement de terre.

Heureusement, sa famille et ses amis sont tous en sécurité. Mohamed Soumali a rapidement rallié la communauté estrienne pour venir en aide à ses compatriotes. Une campagne de financement sera bientôt lancée.

«Avant même qu’on lance [notre levée de fonds], il y a des personnes qui m’ont contacté et qui m’ont dit être prêtes à soutenir», a dit celui qui est aussi directeur général d’Actions Interculturelles.

Plus loin, au Centre-du-Québec, la communauté se mobilise aussi. On estime qu'il y a entre 200 et 250 familles marocaines qui habitent la région. Un comité de crise a été mis en place par l'organisme Coopération et Amitié Maroc Canada. Une levée de fonds sera aussi bientôt lancée.

«Notre idée c’est de viser le moyen terme, de reconstruire les routes, les maisons », a souligné le président Imad Saoudi, qui habite Drummondville depuis 2016. Celui-ci devait d’ailleurs rencontrer la Ville et d’autres organisations, lundi, à ce sujet.