Tremblement de terre au Maroc: encore difficile de prévoir les séismes, selon un géologue

Quelques jours après le séisme dévastateur au Maroc, un géologue reconnaît qu’il n’est pas encore possible de savoir plusieurs jours en avance – voire quelques heures plus tôt – l’arrivée des tremblements de terre.

C’est ce qu’a expliqué lundi matin le président de l’Ordre des géologues du Québec, Serge Perreault, sur les ondes de QUB radio.

«Pour les tsunamis, on est capable d’aviser des heures en avance», a-t-il expliqué. On n’est pas encore rendu là pour les tremblements de terre.»

Les ondes sismiques sont généralement détectées à la dernière minute, ce qui représente un véritable défi pour les sismologues.

«On peut monitorer, ça se fait en Californie et au Japon, encore là, on ramasse énormément de données, mais on n’est pas encore capable de prédire quand le tremblement de terre va survenir», a souligné M. Perreault.

Pas les mêmes risques au Québec

Le Maroc est situé sur la plaque africaine qui s’enfonce petit à petit sous l’Europe, a résumé le géologue.

De son côté, le Québec se situe dans une zone sismique «très stable». «On a des petits tremblements de terre, qui vont de 2 à 4,5 sur l’échelle de Richter», a indiqué M. Perreault.

Un tremblement de terre d’une intensité de 6,7 a déjà frappé la région de Montréal, il y a plus de 200 ans, a-t-il rappelé.

À titre de comparaison, le séisme qui a fait plus de 2100 morts dans la nuit de vendredi à samedi dernier au Maroc était de 6,8 sur l’échelle de Richter.