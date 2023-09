Un Québécois apprend que la Ville vendra sa maison aux enchères dans trois jours

Un Québécois a bondi de sa chaise lundi matin lorsqu’un avocat l’a contacté pour lui annoncer que sa maison allait être mise aux enchères dans trois jours.

«J’ai reçu un courriel ce matin même d’un avocat qui me disait que ma maison va être mise aux enchères dans trois jours, c’est-à-dire le 14 septembre, en me demandant de payer un certain montant», explique-t-il à l’émission «20h30».

Éric déplore n’avoir reçu aucun avertissement en amont de cet avis de saisi de la part de sa municipalité, la MRC de Pontiac.

«Je me suis rendu compte que ma municipalité utilisait une ancienne adresse. Je me suis rendu compte par la suite qu’ils utilisaient des informations erronées, et qu’en réalité le montant que je dois est moins élevé d’environ 800 $ que ce qu’on me réclame», détaille-t-il.

La saisie doit avoir lieu parce qu’Éric n’aurait pas payé ses taxes municipales, un fait que conteste partiellement le Québécois.

«Il semble y avoir eu une erreur de communication d’une manière ou d’une autre, parce que moi, jusqu’à il y a un an, c’est ma banque qui prenait l’argent dans mon compte, avec mon hypothèque, pour payer les taxes», indique-t-il en ajoutant qu’il doit vérifier ce qui s’est passé.

Selon le journaliste Pierre-Olivier Zappa, la mésaventure d’Éric est un dur rappel qu’il faut vérifier chaque année «même s’il y a un prélèvement bancaire que nos taxes municipales et scolaires sont acquittées, sinon notre maison peut être vendue aux enchères.»

