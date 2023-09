Une remontée des cas de COVID-19 prévisible, selon une experte

Il fallait s’attendre à une recrudescence des cas de coronavirus à l’aube de l’automne, selon une experte.

Dre Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM, affirme qu’une remontée des cas de COVID était prévisible. Toutefois, la situation ne semble pas alarmante.

«La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas d’augmentations des cas aux soins intensifs», affirme la spécialiste. Elle précise toutefois qu’à l’heure actuelle, 2000 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19 au Québec.

Rester à la maison, ou pas?

«Si on a des symptômes importants comme de la fièvre, on devrait rester à la maison, ne serait-ce que pour sa propre santé», affirme la microbiologiste et infectiologue.

Dre Tremblay ajoute que ceux aux prises avec des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 doivent toujours se faire tester, et ce, même si les tests sont désormais payants.

«Ça vaut la peine pour éviter de contaminer son entourage», affirme-t-elle.

Le masque devrait d’ailleurs être de mise si un retour au travail ou à l’école est obligatoire, toujours selon la microbiologiste.

«On peut s’attendre à une remontée des cas assez importante, mais probablement pas aussi sévère puisque l’immunité collective joue son rôle», conclut-elle.