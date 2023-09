Une situation problématique près de l'Académie des Estacades

Le partage de la route est difficile près de l'Académie des Estacades depuis la rentrée scolaire. Les autorités rapportent deux accidents impliquant des jeunes à cyclomoteur.

Les résidents du secteur dénoncent des excès de vitesse depuis plusieurs années déjà.

Benjamin Perron et Lucas Jeffrey se remettent de leurs blessures après un accident à cyclomoteur survenu mardi dernier. Ils étaient juste à côté de leur école, l'Académie les Estacades, lorsque la conduite d'un automobiliste a fait peur à Benjamin.

«Il y a un char qui m'a collé tout le long et il était vraiment proche de me rentrer dedans, fait que moi je me suis tassé un peu pour le laisser me doubler sur la ligne jaune, et j'ai rentré dans une remorque (sic)», a expliqué celui qui n'a pas eu le temps d'éviter la remorque stationnée en bordure de rue.

«Le char, il nous a doublés après et il est parti», a ajouté Lucas. Celui-ci a des blessures au poumon et une jambe fracturée. Son ami a quant à lui un coude fracturé et un poignet foulé.

Deux jours plus tard, jeudi, un autre élève à cyclomoteur a subi des blessures mineures, après qu'un automobiliste ait omis son arrêt obligatoire au coin des rues Patry et des Érables.

Des résidents du secteur dénoncent un problème de vitesse.

«Les gens arrivent à l'arrêt de la rue Patry, pour une raison ou une autre, ça accélère en fou», a dit un résident de la rue des Érables, Jean Brunet.

L'une de ses voisines fait le même constat. Le tronçon entre la rue Patry et de Grandmont est régulièrement transformé en piste de course, selon leurs observations.

Chaque jour de la semaine, plusieurs élèves passent par cette intersection pour se rendre à l'école. Certains décrivent le comportement des automobilistes comme étant dangereux.

«Ils ne font pas leur stop (sic)», a déploré Lucas.

«Les automobilistes, la plupart du temps, c'est eux qui veulent tout le temps nous doubler ou qui nous collent», a poursuivi Benjamin.

D'ailleurs, selon les résidents de la rue, il n'est pas rare que des accidents soient évités in extremis. Ils espèrent voir des solutions pour éviter d'autres collisions et blessures.

Le conseiller municipal du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, assure que le dossier est classé comme étant prioritaire. Toutefois, contrairement aux plus petites rues des quartiers résidentiels, «ça ne se règle pas seulement avec une pancarte, une réduction de vitesse, puisque cette rue-là est une rue collectrice secondaire », a souligné M. Fortin.

Pour améliorer la sécurité sur la rue des Érables, il pourrait ainsi y avoir des avancées de trottoirs, des ilots à certains endroits, ou des traversées plus sécuritaires, a ajouté M. Fortin.

Pour l'instant, aucun projet pour sécuriser le secteur n’est sur la table. Les résidents espèrent seulement qu'il ne faudra pas attendre une tragédie pour que des solutions soient mises en place.