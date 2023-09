Vieux câbles de plomb: des travailleurs de Bell n’ont pas été protégés adéquatement

Bell Canada a dû prendre des mesures spéciales pour éviter que ses techniciens ne soient contaminés par les vieux câbles en plomb de son réseau, a appris Le Journal.

En 2016, quatre salariés québécois du géant des télécommunications ont appris qu’ils avaient une concentration anormalement élevée de plomb dans le sang après avoir subi des tests de routine.

«Il a fallu qu’on protège ces travailleurs-là. À partir de ce moment-là, on s’est mis, avec Bell, à étudier à fond la question pour savoir d’où ça venait et comment on faisait pour régler ça», raconte Daniel Cloutier, directeur québécois d’Unifor, le syndicat qui représente les techniciens.

Jusque-là, «on n’avait pas ciblé le plomb comme étant quelque chose de particulier à surveiller. Quand on a vu que des gens atteignaient le niveau de contamination, on s’est dit “il faut qu’on en fasse un enjeu spécifique”. Depuis ce temps-là, on monitor le plomb», poursuit-il.

Là depuis des décennies

Les analyses commandées par Bell ont démontré que les quatre travailleurs avaient été vraisemblablement contaminés par les câbles recouverts de gaines de plomb qui se trouvent dans le réseau de Bell depuis des décennies. Plus particulièrement ceux situés dans des tunnels souterrains des grandes villes.

«Évidemment, les procédures [de santé et sécurité] ont été modifiées» par la suite sous la supervision d’Ottawa, indique M. Cloutier.

Désormais, les espaces clos où se trouvent des câbles gainés de plomb doivent être ventilés en continu lorsque des techniciens s’y affairent. On procède régulièrement à des tests pour s’assurer que la qualité de l’air y est adéquate.

«Ce qu’on a remarqué, c’est que c’est surtout de la contamination qui se fait par le toucher, précise Daniel Cloutier. Donc le travailleur touche le fil; après ça, il prend ses outils; après ça, il sort dehors fumer une cigarette, il se touche la face, etc. C’est pour ça qu’on a mis en place des protocoles et fourni des équipements pour que les travailleurs puissent se laver les mains, le visage, et qu’ils soient sensibilisés à la présence de plomb lorsqu’ils font ce travail-là.»

Unifor

Selon le syndicaliste, moins de 50 techniciens de Bell au Québec sont appelés à manipuler des câbles recouverts de plomb. Le Journal a toutefois constaté que dans une récente offre d’emploi de réparateur de câbles, Bell demandait aux candidats d’avoir une «connaissance de base des ouvertures et des fermetures d’épissure», y compris celles en «plomb».

Bell ne veut pas en parler

Sollicité à plusieurs reprises au cours des dernières semaines à ce sujet, Bell n’a jamais daigné répondre au Journal.

La question des câbles gainés de plomb a surgi dans l’actualité grâce à une vaste enquête du Wall Street Journal publiée en juillet (voir texte ci-dessous).

En Bourse, les révélations du quotidien ont fait reculer les titres des compagnies de téléphone américaines et, dans une moindre mesure, celui de Bell.

Au début août, le PDG de l’entreprise montréalaise, Mirko Bibic, a senti le besoin d’aborder la question lors d’une téléconférence avec les analystes financiers.

LinkedIn

«À peine 0,36% de notre réseau contient encore du plomb, a-t-il déclaré. Bell a grandement réduit l’installation de câbles recouverts de plomb à partir des années 1960, quand nous avons commencé à utiliser des matières plastiques au lieu du plomb [...]. Alors que nous faisons passer notre réseau du cuivre à la fibre [optique] pure, nous retirons les composants qui contiennent du plomb [...] là où c’est possible de le faire de façon sécuritaire.»

«Faites le ménage!»

Bruce Lanphear, professeur de santé publique à l’Université Simon Fraser, refuse de croire Bell sur parole.

«Si vous dites que ce n’est qu’un petit problème, faites le ménage en deux ans!» lance-t-il.

Photo tirée du site web de l'USF

«La première étape serait d’établir l’étendue du problème, souligne l’expert. Combien de kilomètres de câbles recouverts de plomb ont été utilisés dans le pays? Est-ce localisé ou réparti sur un grand territoire? Y a-t-il des zones à prioriser où les câbles sont proches d’endroits où jouent des enfants, où il y a des plans d’eau, des sources d’eau potable ou des animaux?»

Chez Telus, où 0,3% du réseau contient du plomb, «la majeure partie des quelques câbles restants est hors de portée du public ou n’est pas en contact avec la terre ou les plans d’eau, car ils passent à l’intérieur de structures très sécuritaires», assure une porte-parole, Kimberly Lapointe.

À une demande du Journal, le ministère fédéral de l’Innovation, responsable des entreprises de télécommunications, répond qu’il «ne répertorie pas» le nombre de kilomètres de câbles recouverts de plomb qui subsistent au Canada.

Le professeur Lanphear reconnaît que les vieux câbles téléphoniques ne sont pas la source de plomb la plus pressante à éliminer.

«Je suis beaucoup plus préoccupé par le plomb des conduites d’eau potable, de la vieille peinture et de certains carburants d’avion, mais ça ne veut certainement pas dire qu’il faut ignorer les câbles», affirme-t-il.

Cas d’exposition significative au plomb déclarés au Québec en 2022

Liés au travail: 135

Non liés au travail: 18

Total: 153

Source: Santé et services sociaux Québec

Une enquête qui a fait du bruit

Le Wall Street Journal (WSJ) a frappé fort, en juillet, en révélant pour la première fois au grand public que les États-Unis abritaient des centaines de kilomètres de câbles téléphoniques recouverts de plomb.

Pour mener sa vaste enquête sur le sujet, le quotidien a notamment recueilli plus de 40 000 documents auprès des autorités gouvernementales, certains datant de plus d’un siècle.

Les journalistes ont découvert plus de 1750 câbles enfouis dans des lacs et des rivières ainsi que 250 câbles aériens situés à proximité d’écoles et d’arrêts d’autobus.

Sources d’eau potable

Environ 330 câbles se trouvaient dans des zones servant à l’alimentation en eau potable. Et quelque 80% des échantillons de sédiments prélevés par le WSJ près de câbles contenaient des niveaux élevés de plomb.

Le Journal a de plus présenté des témoignages d’anciens travailleurs de compagnies de téléphone qui ont dit ne pas avoir été mis au courant des risques auxquels ils étaient confrontés et qui souffrent aujourd’hui de maladies liées à l’exposition au plomb.

Les entreprises téléphoniques nord-américaines ont installé des câbles recouverts de plomb des années 1880 jusqu’aux années 1960.

En réaction au tollé soulevé par les reportages du WSJ, le géant AT&T a indiqué que moins de 10% de son réseau de quelque 3,2 millions de kilomètres contenait des gaines de plomb.

«Nous croyons que les câbles recouverts de plomb ne posent aucun risque de santé publique», a insisté l’entreprise.