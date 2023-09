Australie: un État interdit l'exploitation forestière pour offrir un refuge aux koalas

L'État le plus peuplé d'Australie a annoncé mardi l'interdiction de l'exploitation forestière sur plus de 8000 hectares afin de créer un refuge pour les koalas, espèce emblématique du pays dont la population est en déclin, selon les écologistes.

Cette interdiction concerne 8400 hectares de forêt dans lesquels se trouvent 106 «centres pour koalas», a expliqué le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Cette surface fait partie du projet de parc national «Great Koala» de 315 000 hectares qui doit voir le jour sur le littoral du Nord afin de «sauver les koalas de l'extinction dans cet État», selon le gouvernement.

Il s'agit d'une «avancée historique», s'est félicité Brad Smith, directeur général par intérim du Conseil pour la préservation de la nature, en décrivant cette zone comme «l'habitat du koala le plus important au monde».

«Cette décision est également la reconnaissance que l'exploitation forestière a des conséquences dévastatrices sur les koalas et la biodiversité», a-t-il ajouté.

Stuart Blanch, porte-parole du Fonds mondial pour la nature (WWF) en Australie, a expliqué que le nombre de koalas en Nouvelle-Galles-du-Sud a connu un déclin spectaculaire, chutant de plus de 50 % entre 2000 et 2020 en raison de la déforestation, de la sécheresse et des feux de forêt.

La décision de l'État «est une chance de retourner la situation après cette tragédie», a-t-il estimé. «Si nous voulons sauver les koalas de l'extinction au cours du siècle, nous avons besoin de nouvelles zones protégées couvrant des millions d'hectares de forêts.»

Les écologistes ont demandé l'arrêt de l'exploitation forestière dans l'ensemble du projet de parc national.