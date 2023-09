Boycott de Meta: le PQ lance une flèche à QS et au PLQ

Le Parti Québécois (PQ) a publié un montage photo sur la plateforme X, anciennement Twitter, critiquant le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) de payer de la publicité ciblée sur Facebook malgré le contexte actuel.

Sur la photo, on peut voir le porte-parole masculin de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, et le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, en train de prendre un égoportrait avec le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

N'hésitez pas messieurs Tanguay et Nadeau-Dubois à le sponsoriser... 😉 #PolQc pic.twitter.com/jrtyR5hGy1 — Parti Québécois (@partiquebecois) September 12, 2023

Le PQ et la Coalition Avenir Québec (CAQ) ont demandé aux deux autres partis de cesser l'achat de publicités sur le réseau.

QS et le PLQ ont mentionné utiliser Facebook dans le cadre de l’élection partielle pour réussir à rejoindre le plus de personnes possible.

Depuis quelques semaines, Facebook empêche que les publications des médias traditionnels soient vues sur la plateforme comme moyen de pression contre le projet de loi C-18 du gouvernement.