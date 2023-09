Étouffé par un long morceau de steak en mangeant à sa RPA

Un homme de 78 ans est mort étouffé en mangeant dans la résidence privée pour aînés où il habitait le 6 septembre dernier, un incident qui aurait pu être évité selon sa fille qui a voulu dénoncer le drame.

Mercredi le 6 septembre, vers 17h, Patricia Dubé reçoit un appel de la résidence en soins intermédiaires où son père, Jean-Guy Dubé, réside depuis quelques années.

«J'ai eu un téléphone comme quoi mon père s'était étouffé et que je devais me rendre d'urgence à l'hôpital. Je suis partie tout de suite. Je suis arrivée vers 5h15-5h20, c'est là qu'ils m'ont appris le décès de mon père. Je voulais savoir pourquoi c'était si vite que ça et qu'est-ce qui s'est passé», raconte la femme en entrevue à TVA Nouvelles.

On lui répond que son père s'est étouffé avec un morceau de viande en soupant.

«C'était une grosse tranche de steak. La longueur d'un crayon et environ 2 pouces de large. Le médecin m'a confirmé que c'était la première fois qu'elle voyait un étouffement pareil avec une tranche de steak», explique Patricia Dubé.

Un drame qui aurait facilement pu être évité, selon elle. Elle juge qu’au niveau de soins que son père recevait, son steak aurait dû être coupé.

«Il avait des tremblements, son steak aurait dû être coupé. Il ne serait pas mort aujourd'hui, il serait encore avec nous. Pourquoi à ces gens-là ils n'offrent pas du spaghetti, du steak haché ou des choses qu'ils n'ont pas besoin de couper. Surtout s'ils tremblent et qu'ils ne sont pas capables. Ça ne doit pas juste être mon père qui avait de la misère à couper son steak. Quand les gens sont là et qu'on met nos proches dans des places comme ça et qu'ils paient, il doit y avoir une sécurité en quelque part parce que là j'en ait pas vu aucune.»

C'est pourquoi Patricia Dubé a choisi de porter plainte au CIUSSS.

«J'ai porté plainte parce que mon père ne méritait pas de mourir comme ça. Il y a eu un manque à quelque part. Je trouve ça terrible. J'ai demandé aussi s'il y avait des caméras sur l'étage. Elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre si elles étaient en fonction. C'est les caméras qui me le diraient s'il y a eu les manœuvres que mon père devait avoir», explique la dame.

La résidence concernée refuse de commenter le dossier et nous réfère au CIUSSS qui, de son côté, préfère également s'abstenir de commentaires.

«On a tous des proches. Il y en a beaucoup qui sont dans des foyers et je trouve ça important de donner les soins qu'il faut, surtout dans des soins intermédiaires. Je suis encore beaucoup sous le choc, mon frère aussi.»

Mme Dubé est en attente du rapport du coroner pour aider à faire la lumière sur les circonstances entourant la mort tragique de son père.