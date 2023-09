Kourtney Kardashian évoque sa grossesse «stimulante» après son intervention fœtale d'urgence

Kourtney Kardashian a qualifié sa grossesse de « stimulante » après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence sur le fœtus.

Dans un post Instagram publié dimanche (10 sept. 23), la star des Kardashians a partagé une série de photos sur lesquelles on la voit porter une tenue en cuir noir et dentelle tout en berçant son baby bump. « La grossesse est tellement stimulante », a-t-elle écrit en légende.

La publication de Kourtney Kardashian intervient moins d'une semaine après que son mari Travis Barker et elle révèlent qu'elle avait subi une opération fœtale d'urgence pour sauver la vie de leur futur bébé. Le batteur de Blink-182 a annulé plusieurs dates de sa tournée européenne pour pouvoir rentrer aux États-Unis et soutenir sa femme pendant l'opération.

« Je serai à jamais reconnaissante aux incroyables médecins qui ont sauvé la vie de notre bébé », a écrit Kourtney Kardashian dans un message après l'opération. « En tant que personne ayant eu trois grossesses très faciles par le passé, je n'étais pas préparée à la peur de me précipiter dans une opération fœtale d'urgence. Je pense qu'il faut avoir vécu une situation similaire pour comprendre ce sentiment de peur. J'ai une toute nouvelle compréhension et un nouveau respect pour les mamans qui ont dû se battre pour leur bébé pendant leur grossesse. »

Et de conclure : « Dieu soit loué. Sortir de l'hôpital avec mon petit garçon dans le ventre et en sécurité a été la plus grande des bénédictions. »

Le bébé sera le premier que Kourtney Kardashian et Travis Barker auront ensemble. La star a également trois enfants avec son ex Scott Disick, tandis que Travis en a deux avec son ex-femme Shanna Moakler.