Les joueuses de hockey, des «contestataires féministes» qui devraient «rester des femmes»

Le chroniqueur sportif Max Bradette ne fera probablement pas partie des partisans de l'équipe montréalaise qui évoluera bientôt dans la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin, la Professional Women’s Hockey League (PWHL). Voici ce qu'il avait à dire du hockey féminin sur les ondes d'une radio de Saguenay.

«Généralement, si tu regardes au tennis, au basketball, en athlétisme, on vend le charme, on vend la beauté féminine. Mais des femmes habillées en joueurs de hockey, je ne pense pas que ça va attirer beaucoup d’hommes», lance-t-il à la radio CKAJ 92,5, dans un segment repris par le chroniqueur Olivier Niquet à La Journée est (encore) jeune, lundi, sur ICI Première.

Le hockey féminin n'est pas assez sexy pour un chroniqueur de CKAJ à Jonquière. @lajournee #hockey pic.twitter.com/AMisAXLcaJ — Olivier Niquet (@oniquet) September 11, 2023

«Je regarde jouer les filles au hockey et ce que je vois, c’est une gang de contestataires féministes qui veulent nous montrer qu’elles sont aussi bonnes que les hommes. Je pense que c’est le contraire qu’elles devraient faire: prendre leur place, nous montrer qu’elles peuvent jouer au hockey, mais rester des femmes», poursuit Max Bradette.

Ce n'est pas tout.

Le chroniqueur sportif ajoute qu'il n'y a rien de mal à dire qu'on «aime les belles femmes», ce à quoi lui répond celui que l'on croit être l'animateur de l'émission saguenéenne: «Si ça se passe pas ça là, comment on va se reproduire, si on n’a plus le droit de trouver ça beau une femme?»

Après l'extrait, Paul Houde, qui était invité à l'émission La Journée est (encore) jeune, se surprend qu'on ait pu passer si rapidement du hockey féminin à la reproduction humaine.