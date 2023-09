Un grand sondage mené par «Protégez-vous» auprès de 11 00 répondants, dont 700 au Canada, dans 12 pays différents, révèle les meilleures et les pires compagnies aériennes.

Différents critères ont été pris en compte, notamment la ponctualité des vols, le service à bord, la qualité des repas, le confort des sièges.

Deux compagnies se hissent en tête de liste.

En première et deuxième positions, on retrouve deux transporteurs du Moyen-Orient, soient Emirates et Qatar Airways.

La compagnie canadienne Air Transat s’illustre en troisième position ex æquo avec Swiss International Air Lines.

Parmi les pires compagnies aériennes, on retrouve Air Canada, Sunwing et TAP Air Portugal.

«Il faut bien lire les petits caractères», met en garde Clémence Lamarche, cheffe du service des tests à Protégez-Vous.

«Il faut savoir qu’au Canada, il existe des recours. Il y a une charte des voyageurs qui est censée protéger les Canadiens. On se rend compte que des fois c’est très difficile de faire valoir ses droits», affirme Mme Lamarche à l’émission «À vos affaires».

TVA Nouvelles

Consultez le palmarès complet sur le site web de Protégez-vous ou dans le magazine papier disponible en kiosque dès vendredi.