Ludovick Bourgeois rendra hommage à son père avec sa tournée «Les BB par Ludovick»

On le lui réclamait depuis des années. Et Ludovick Bourgeois est aujourd’hui prêt à rendre hommage à son père avec une tournée entièrement dédiée au répertoire du groupe-culte Les BB.

De son propre aveu, Ludovick Bourgeois n’était pas forcément contre l’idée de consacrer un épisode de sa carrière à l’œuvre de son père, le regretté Patrick Bourgeois. Il suffisait simplement de trouver le bon moment pour déployer ce projet hautement personnel.

«Je voulais attendre pour plein de raisons différentes; je tenais à établir ma carrière, à faire mon propre nom. J’avais aussi des choses à dire avec mes chansons à moi. Et je ne voulais pas non plus précipiter les choses après son décès. On avait tous un deuil à faire, autant moi que ses fans», confie Ludovick Bourgeois en entretien au Journal.

Près de six ans après la mort de Patrick Bourgeois, emporté au terme d’un long combat contre le cancer à l’automne 2017, son fils est donc fin prêt à donner les premiers tours de manivelle pour cette tournée qui s’amorcera en janvier prochain. C’est évidemment avec la bénédiction d’Alain Lapointe, seul membre des BB toujours en vie, que le projet prend désormais forme, sous l’œil du metteur en scène Joël Legendre.

Les BB, à sa manière

Le titre de la tournée – Les BB par Ludovick Bourgeois – a été soigneusement choisi par le chanteur de 30 ans. Car il tient à revisiter le répertoire du célèbre groupe à sa manière, en y apportant non seulement ses musiciens, mais sa perspective, en plus de ses archives personnelles, incluant des vidéos inédites tournées par son père à l’aide de la caméra familiale.

«Ce sera ma vision des choses, mes musiciens, mon image. Je veux garder les arrangements et les registres originaux, mais réellement partir de la manière dont moi j’ai vécu les BB. À travers mon père, le groupe et ses chansons ont toujours fait partie de ma vie», résume-t-il.

On pourra évidemment y réentendre les succès ayant forgé le monument que sont devenus les BB – Seul au combat, Donne-moi ma chance, Tu ne sauras jamais, T’es dans la lune et compagnie – mais également certains titres usuellement moins célébrés de leur répertoire. Un exemple? Ludovick Bourgeois mentionne au passage Le gamin, un titre qui évoque chez lui plusieurs souvenirs de jeunesse.

«Je me souviens que je l’écoutais quand j’étais très jeune; je réalisais que c’était mon père qui chantait, mais je ne comprenais pas vraiment le sens des paroles. Il était un grand fan des Beatles et il m’a déjà raconté qu’ils avaient beaucoup influencé la création de cette chanson», avance-t-il.

«Un aparté»

Et s’il entend consacrer une année entière à cette tournée, Ludovick Bourgeois a la ferme intention de clore ce chapitre une fois sa dernière représentation donnée.

«On me le demandait depuis longtemps, et je le fais pour me faire plaisir à moi, et faire plaisir aux fans. Mais c’est réellement un aparté dans ma carrière d’auteur-compositeur-interprète. Je referai peut-être une chanson de mon père une fois de temps en temps dans un spectacle, mais c’est tout», précise-t-il.

La tournée Les BB par Ludovick Bourgeois s’amorcera au Théâtre Desjardins de LaSalle en janvier 2024. Pour toutes les dates: ludovick.ca