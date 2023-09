Mike Babcock demanderait à fouiller les cellulaires de ses joueurs

Mike Babcock est de retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et ses techniques particulières aussi. Le nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus n’aurait d’ailleurs aucune hésitation à fouiller dans la vie privée de ses joueurs.

Selon l’animateur du populaire balado «Spittin’ Chiclets» Paul Bissonnette, Babcock aurait demandé au capitaine des Jackets, Boone Jenner, de le rejoindre dans son bureau avec son téléphone intelligent. Il aurait ensuite regardé les photos personnelles du joueur afin de «comprendre quel genre de personne il est».

Ce non-respect de la vie privée a fait froncer bien des sourcils sur les réseaux sociaux. Babcock a d’ailleurs réagi via une déclaration partagée sur le compte X des Blue Jackets.

«En rencontrant nos joueurs et notre personnel, j’ai demandé de me montrer, sur leurs téléphones, des photos de leurs familles, et ce, dans le but d’apprendre à les connaître. Il n’y avait aucun autre objectif derrière cette initiative», a déclaré le pilote.

«La façon dont cela a été abordé dans la baladodiffusion "Spittin’ Chiclets" était grossière et extrêmement offensante, a ajouté Babcock. Ces rencontres ont été très importantes et bénéfiques, pas seulement pour moi, mais pour nos joueurs et notre personnel également. Les représenter ainsi est irresponsable et complètement inexact.»

Jenner a aussi fait une déclaration.

«J’ai trouvé qu’il s’agissait d’une superbe première rencontre et une bonne façon d’amorcer notre relation. De voir que cela prendre des proportions disproportionnées est vraiment décevant», a affirmé le capitaine du club de l’Ohio.

«Personnellement, j’ai eu une belle rencontre avec lui. Nous avons pu partager certaines choses, dont des photos de nos familles. J’étais un peu déçu de voir la façon dont tout a été géré et comment ça se passe, mais nous n’y pouvons rien. Nous sommes partis du bon pied, [nous] avons eu une belle rencontre avec lui et nous avons hâte de travailler davantage avec lui», a quant à lui confié l’attaquant Johnny Gaudreau au réseau ESPN.

Bissonnette persiste et signe

Quelques instants après la publication des Blue Jackets, Bissonnette en a ajouté une couche.

«Dites à "Babs" d’arrêter ses conneries, a-t-il écrit sur son compte X. Il a mis les gars sur la sellette dans la salle des entraîneurs en leur demandant de brancher leurs téléphones au mode "airplay" et il les a grillés. Des tonnes de joueurs l’ont confirmé. Soit plus intelligent, "Babs". Il peut se foutre sa déclaration dans le derrière.»

Par ailleurs, le journaliste du site The Athletic Aaron Portzline a appris que l’Association des joueurs de la LNH aurait le dossier entre les mains.

Babcock est reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs-chefs de l’histoire de la ligue, mais aussi pour ses techniques bizarres et humiliantes pour ses protégés. Avec les Maple Leafs de Toronto, Mitch Marner avait été obligé de classer ses coéquipiers selon leur taux d’intensité au travail avant de partager cette liste devant tout le vestiaire.

Chez les Red Wings de Detroit, l’attaquant Johan Franzen a dit avoir vécu un véritable enfer et avoir été poussé à la dépression nerveuse par Babcock.

L’homme de 60 ans a été engagé par Columbus le 1er juillet dernier, un peu plus de trois ans après avoir été limogé par les Leafs.