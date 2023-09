Pas mieux qu’un placebo: un décongestionnant contre le rhume est inefficace, tranchent des experts

Un groupe consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a conclu à l'unanimité mardi qu'un décongestionnant couramment utilisé dans de nombreux médicaments contre le rhume est inefficace.

L’ingrédient en question, la phényléphrine, pourrait de la sorte être éventuellement interdit par un vote de l’agence.

Les produits contenant le décongestionnant seraient alors retirés des rayons des magasins, rapporte le New York Times.

Un groupe commercial a toutefois lancé un avertissement, puisque si la FDA allait effectivement de l’avant en ordonnant le retrait des produits concernés, de nombreuses pénuries pourraient être à déplorer.

Des remèdes contre le rhume et la grippe comme Tylenol, Mucinex et Benadryl contiennent en effet de la phényléphrine et pourraient devenir indisponibles.

«De meilleures options»

Lundi et mardi, le groupe d'experts de la FDA a examiné plusieurs études existantes et s'est largement accordé à dire que la recherche avait permis de déterminer que l'ingrédient était inutile et ne valait pas mieux qu'un placebo.

Selon eux, le médicament non seulement ne profite pas aux patients, mais retarde ces derniers dans leur recherche d’un traitement efficace.

«Je pense que nous avons clairement de meilleures options en vente libre pour aider nos patients, et les études ne confirment pas qu'il s'agit d'un médicament efficace», a déclaré Maria Coyle, présidente du groupe et professeure agrégée de pharmacie à l'université de l'État de l'Ohio.

La phényléphrine est toutefois encore largement considéré comme efficace en tant que spray nasal, ou lorsqu'elle est utilisée en chirurgie, ou encore pour dilater les yeux.