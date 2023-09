«Je m’occupe des vraies femmes»; un gynécologue aurait refusé une femme trans

Bonjour ! Les gynécologues ont vocation à suivre des femmes trans. Même sans opération de réassignation génitale, et même sans hormones 🙂



Si vous êtes gynéco et ne comprenez pas en quoi, c'est peut-être le moment de vous former ? 🙂🙂



Pour savoir faire votre métier ? 🙃🙃🙃