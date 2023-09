Séisme au Maroc: Québec annonce une aide financière de 1,5 M$

Le gouvernement du Québec, a annoncé mardi une aide au montant de 1,5 million de dollars au Maroc qui vit actuellement une situation de crise en raison du séisme qui a frappé ce pays samedi faisant plus de 2800 morts et presqu’autant de blessés.

• À lire aussi: Séisme au Maroc: la Croix-Rouge lance un appel aux dons, les recherches continuent

• À lire aussi: Des survivants «revenus d'entre les morts» racontent le séisme au Maroc

«Au nom du Québec, je tiens à exprimer au gouvernement, au peuple marocain et à l'ensemble de la communauté marocaine du Québec notre solidarité. Les liens étroits entre le Québec et le Maroc reposent sur de nombreuses collaborations, renforcées par la présence du Bureau du Québec à Rabat et notre appartenance commune à la Francophonie. En ces moments difficiles, le Québec est aux côtés du Maroc», a déclaré Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Le Stade olympique de Montréal sera d’ailleurs illuminé mardi soir en guise de solidarité avec le peuple marocain.