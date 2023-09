Son frère s’enlève la vie, elle écrit la lettre qu’elle aurait aimé trouver

Un homme de 38 ans, Simon Côté, s’est enlevé la vie le 11 novembre 2022. Il souffrait d’une profonde dépression. Il a laissé derrière lui sa famille, dont une petite fille de moins d’un an. Dans le cadre de la journée de prévention du suicide, sa sœur Cynthia Côté a tenu à rédiger une lettre à la suite de son décès.

«J’avais envie de rejoindre différents publics, mais surtout des personnes comme mon frère», s’est-elle confiée en entrevue au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio.

Mme Côté racontait que son frère était une personne qui ne parlait pas beaucoup de ses émotions et qui gardait tout pour lui. Même si sa famille savait qu’il était en dépression, son décès a été un réel choc pour eux. Aucun signe avant-coureur n’aurait pu leur mettre la puce à l’oreille.

Écoutez l'entrevue avec Cynthia Côté, rédactrice d’une lettre pour la journée de prévention du suicide et soeur de Simon à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

«Ce qui m’a fait le plus de peine avec le départ de Simon, c’est de savoir qu’il souffrait autant. J’aurais aimé être en mesure de détecter son mal-être plus tôt pour, peut-être, trouver les bons mots, trouver une façon de chercher de l’aide», a-t-elle raconté.

Cela fait partie des raisons pour lesquelles Cynthia Côté a écrit cette lettre, des mots que son frère n’a jamais trouvés. Elle pense également que parfois, les mots peuvent choquer, mais s’ils peuvent aider quelqu’un, elle considère que ce sera mission accomplie.

Besoin d’aide pour vous ou pour un proche ? Des intervenants sont disponibles 24/7. 1-800-APPELLE



Lettre de Cynthia Côté

Cher papa, chère maman, chère soeur,

J’espère que vous ne m’en voudrez pas. Je suis fatigué. Mais pas juste. Je suis écoeuré. Tanné. À boutte. J’ai essayé. Criss que j’ai essayé. Mais je suis pu capable.

De ces maudites pilules qui me gèlent le cerveau, j’ai pu l’goût de rien. Tout est rendu toff. Aller travailler. Prendre ma douche. S’occuper de la maison. Faire de la mécanique. Moi qui aime tellement ça.

Juste fonctionner normalement. On dirait que je l’sais pu comment faire. Tout me paraît insurmontable. Chaque fois que je répare une gaffe, je commets une autre erreur. Pis je retombe à la case départ. Sérieux je suis pu capable.

C’est pas parce que vous m’avez pas aimé que je vous ai pas aimés. On s’aime tellement. Pis on se le dit tout le temps. C’est juste que ma tête est déconnectée. C’est comme une surcharge. Une surcharge émotionnelle. Les fils sont tous pognés. Y’a pu rien qui marche.

Pis là. Tout ce que je veux. C’est la paix. Je veux avoir la paix.

Je vous aime,

Simon xxx

—

Simon s’est enlevé la vie le 11 novembre 2022. Il avait 38 ans. Sa fille avait 1 an quelques jours plus tard. Simon était en dépression depuis deux ans.

Et... Simon n’a jamais écrit cette lettre. Il est parti. Avec tous ses pourquoi. Ses parce que. Il est parti avec ses raisons. Ses peurs. Son courage. Sa force. Ses qualités. Ses défauts. Ses erreurs. Ses pardons.

Il est parti sans dire aurevoir. Sans explication. En laissant une famille sans réponse, au cœur brisé. Et une petite fille âgée d’à peine un an. Qui ne connaîtra jamais son papa.

Simon a laissé une chanson. Nous retiendrons ces quelques mots, qui accompagneront chaque jour de peine que rien n’arrivera jamais à guérir.

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin’ for today

Quand l’innommable se produit, il ne reste que l’espoir de faire œuvre utile.

En cette Journée mondiale de prévention du suicide si tu te reconnais dans les mots que Simon n’a jamais écrits, appelle. Tu es important. Tu es aimé. Quelqu’un a besoin de toi. Appelle, et tu verras que tu vie compte et qu’aucun obstacle n’est insurmontable.