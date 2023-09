Téléphone cellulaire: Pourquoi les gens utilisent-ils le haut-parleur en public?

Les fonctions de mains libres sur les téléphones ont gagné de la popularité au cours des dernières années, mais c’est maintenant l’utilisation du haut-parleur qui gagne du terrain, surtout chez les jeunes adultes.

De plus en plus de jeunes adultes troquent leurs écouteurs pour le haut-parleur de leur téléphone, que ce soit pour écouter des vidéos sur les réseaux sociaux ou même faire un appel.

Selon le sociologue français Francis Jauréguiberry, cette nouvelle mode pourrait s’expliquer de trois façons. «Téléphoner en mode haut-parleur peut s’expliquer par la crainte des ondes, le besoin de faire un appel visio et l’envie de signaler au monde extérieur: “Je ne suis pas là, j’ai disparu de l’espace physique, je suis plongé dans une autre sphère en conversation avec quelqu’un d’autre”», a-t-il avancé selon Le Parisien.

Or, ce n’est pas les seules raisons qui peuvent pousser l’utilisation de la fonction mains libres. Le média français a mené l’enquête auprès de jeunes internautes et a pu constater que cette mode est populaire surtout chez les jeunes adultes issus de la génération Z. Certains internautes ont évoqué la possibilité de faire plusieurs choses à la fois lorsqu’ils utilisent le haut-parleur.

«L'idée c'est d'avoir une conversation, de répondre à un texto en même temps et de pouvoir consulter internet. On se comporte comme si on avait plusieurs onglets ouverts et on switche de l'un à l'autre», a indiqué une jeune femme appelée Mélissa.

Bien que cette pratique importune de nombreuses personnes dans les rues ou les transports en commun, les jeunes ne sont pas nécessairement conscients qu’ils dérangent les autres, estime le psychologue et psychanalyste Jacques Arènes.

«Ce sont des personnes "comme tout le monde", parfois plus simples ou démunies, imposant d’une manière inconsciente leur nuage sonore à tout le monde, et ayant ainsi déplacé leur intérieur au cœur des lumières ou des ténèbres de la ville», a-t-il mentionné dans un texte publié sur le site français La Vie.

Toutefois lorsqu’on met le téléphone sur haut-parleur lors d’un appel, la personne à l’autre bout du fil ne donne pas automatiquement son accord à ce que la conversation soit entendue par tous les passants. Il est donc important de l’avertir, a rappelé Southern Living.