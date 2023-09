Touriste américaine huée: elle grimpe sur la petite sirène à Copenhague pour l’embrasser

Une touriste américaine se serait fait huer et invectiver après avoir grimpé sur la statue de la petite sirène à Copenhague pour l’embrasser devant des témoins abasourdis.

«Des Danois disaient: “c’est le patrimoine danois” et “c’est de l’art”. Beaucoup de gens la huaient et lui criaient de descendre. Elle a commencé à faire semblant d'embrasser la sculpture et les gens ont été indignés», a relaté lundi un témoin de 19 ans, Dylan Trinkler, à l’agence de presse britannique South West News Service (SWNS).

Des images de la femme embrassant la populaire sculpture de Copenhague ont provoqué la colère cette semaine alors que plusieurs ont dénoncé un manque de respect, dans ce qui serait le tout dernier d’une série d’évènements impliquant de mauvais comportements touristiques cet été.

Selon le jeune témoin, une affiche indiquait pourtant bien en vue qu’il est interdit de grimper sur la sculpture de bronze et granite, datant de 1913, qui représente La Petite Sirène du conte de Hans Christian Andersen, selon SWNS.

«Il y avait une foule d’environ 100 personnes et tout le monde regardait vraiment confus. [...] Ils ont commencé à lui demander pourquoi elle faisait ça, lui disant que c’était irrespectueux, mais elle aurait juste ri», aurait poursuivi Dylan Trinkler, qui aurait partagé les images.

En juin dernier, un premier touriste avait fait parler de lui pour avoir gravé son nom et celui de sa fiancée sur la façade du Colisée à Rome, avant d’être imité par une adolescente en juillet.

Le même mois, un jeune Canadien aurait à son tour gravé son nom dans un temple japonais protégé par l’UNESCO, et un touriste autrichien aurait été pris à voler l’orteil d’une statue dans un musée à Possagno, en Italie, avait rapporté le 7sur7.

En août, d’autres touristes auraient fait tomber une statue vieille de 150 ans dans une villa en Italie, tandis que d’autres auraient vandalisé le «Corridor de Vasari», un monument historique vieux de 460 ans situé à Florence.