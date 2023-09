«Personne ne le cherchait»: un garçon aux besoins particuliers en fugue retrouvé seul près d’une école

Un garçon aux besoins particuliers a été retrouvé seul errant devant les portes closes d’une école à Lachute, dans les Laurentides.

C’est un parent qui venait chercher ses deux filles à l’école Oasis qui aurait signalé l’événement à la secrétaire immédiatement après constaté la situation, voyant qu’aucun adulte ne se trouvait à proximité.

«Ma fille est TSA, donc je suis habituée avec ces situations-là, de fugues et de comportements un peu inadéquats. De ce que j’ai compris, personne ne savait que cet enfant-là était disparu, était en fugue et personne ne le cherchait. Là ça m’a inquiétée beaucoup», raconte la Mélanie Colombey qui a été témoin de la scène.

Mme Colombey assure que le personnel de l’école semblait surpris de voir que le garçon se trouvait sans surveillance à l’extérieur de l’école.

Selon la version du centre de services scolaire, une éducatrice spécialisée se trouvait non loin de là et aurait rassuré l’enfant qui semblait confus et désorganisé.

La mère se dit inquiète de savoir que les enfants à besoins particuliers peuvent sortir de l’établissement puisque celui-ci n’est jamais verrouillé.

Elle soulève également la question du manque de personnel en éducation.