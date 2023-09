Un millier d'abus sexuels révélés dans l'Église catholique suisse

La première étude scientifique sur l'étendue des abus sexuels commis dans l'Église catholique en Suisse a permis de trouver 921 victimes depuis 1950, a révélé mardi l'Université de Zurich, chargée de l'enquête par les autorités ecclésiastiques.

«Ce n'est sans doute que la pointe de l'iceberg», a expliqué la professeure Marietta Meier, qui a dirigé l'étude avec sa collègue Monika Domman, la plupart des cas n'ayant pas été signalés ou les documents les répertoriant ayant été détruits.

C'est le premier résultat d'un travail d'enquête d'un an mené par des historiens et destiné à faire la lumière sur les abus dans le pays helvétique, à l'instar d'enquêtes similaires menées de longue date ailleurs dans le monde.

Selon ces premiers résultats -qui vont être complétés par une nouvelle campagne de recherches d'une durée de trois ans – 74 % des victimes identifiées jusque-là sont des mineurs.

Au total, 510 personnes, presque uniquement des hommes, ont commis les abus.

Plus de la moitié (56%) des victimes sont de sexe masculin, 39 % de sexe féminin et on ignore le sexe de la victime pour les cas restants, souligne encore le document.

En Suisse, comme ailleurs, il «est apparu clairement que les responsables de l’Église ignoraient, dissimulaient ou minimisaient la plupart des cas d’abus sexuels analysés jusqu’aux années 2000», notent les chercheurs. «Lorsqu’ils étaient contraints d’agir, ils ne le faisaient souvent pas en se concentrant sur les personnes concernées, mais pour protéger les auteurs, l’institution ou leur propre position», soulignent-ils.

Ce sujet «nous préoccupe depuis longtemps déjà, cela nous afflige et nous fait honte», a déclaré la présidente de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, Renata Asal Steger, lors de la conférence de presse de présentation du rapport.

«Nous sommes passés à côté du sujet, on a présenté d'innombrables excuses et des actions qui ne sont pas à la hauteur de ce à quoi les victimes ont droit», a-t-elle reconnu.

Soulignant que «c'est un jour important pour l'Église catholique romaine de Suisse», Mme Asal Steger a insisté: «Même si des actes atroces et des manquements innombrables dans les rangs des trois organisations nationales de l'Église catholique seront aujourd'hui mis en lumière, nous sommes reconnaissants».

Hasard du calendrier, la plus haute autorité de l'Église catholique romaine en Suisse a annoncé dimanche qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur des accusations de dissimulation d'agressions sexuelles au sein de l'Église.

La Conférence des évêques de Suisse avait précisé, dans un communiqué, que l'enquête avait été ouverte à la suite d'«allégations formulées à l'encontre de plusieurs membres émérites et en exercice de la Conférence des évêques suisses, ainsi que d'autres membres du clergé, dans la gestion des cas d'abus sexuels».