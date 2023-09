Un nouveau vaccin de Moderna a le feu vert

Au moment où la COVID-19 est particulièrement contagieuse, Santé Canada a annoncé une bonne nouvelle, mercredi.

• À lire aussi: Le vaccin mis à jour de Moderna approuvé par Santé Canada

• À lire aussi: Chirurgies: rattrapage complété au Bas-Saint-Laurent

• À lire aussi: Les États-Unis autorisent une nouvelle version des vaccins anti-COVID

L’agence publique a approuvé le nouveau vaccin de Moderna, lequel est capable de protéger contre le sous-variant Omicron XBB.1.5.

Le vaccin pourra être administré en une seule dose à toute personne de cinq ans et plus.

La vaccination des plus vulnérables sera importante. On rapporte de plus en plus d'éclosions dans les milieux de soins.

L'automne est une période propice à la transmission des virus respiratoires. Le Canada, comme plusieurs autres pays, fait face à une recrudescence des cas de COVID-19.

C’est pourquoi la santé publique fédérale demande aux citoyens de relever leurs manches et de se faire se faire vacciner dans les prochains mois.

Santé Canada explique que l'immunité diminue avec le temps, que la vaccination est d'autant plus importante «à l'approche des mois plus froids où les gens passent plus de temps à l'intérieur».

En attente des recommandations de la direction nationale de la santé publique, le ministre de la Santé, Christian Dubé, ignore encore si la prochaine campagne de vaccination ciblera uniquement les personnes vulnérables ou l'ensemble de la population.

Signe que le variant de la COVID-19 est encore plus transmissible, plusieurs établissements de santé se retrouvent avec des éclosions.

Au Centre-du-Québec, cinq installations dont les Hôpitaux Hôtel-Dieu d'Arthabaska et Sainte-Croix de Drummondville sont touchées.

En Estrie, on recensait quatre éclosions pour une vingtaine de cas au Centre hospitalier de Granby, à l’Hôtel-Dieu et dans les CHSLD de Val-des-Sources et Saint-Vincent.

Les autorités des deux CIUSSS soutiennent que la situation actuelle «n'est pas source d'inquiétudes» et affirment avoir le complet contrôle de la situation.