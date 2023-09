Une candidate démocrate aurait filmé ses ébats sexuels avec son mari contre de l’argent

La candidate démocrate Susanna Gibson, qui est en pleine campagne électorale afin d’accéder à la chambre des représentants de l’État de Virginie, est sous le feu des projecteurs depuis que des captures d’écran de son compte Chaturbate, une plateforme de contenus pour adultes, ont été partagées avec de nombreux médias américains.

L’infirmière de 40 ans aurait réalisé une douzaine de vidéos en direct avec son mari dans lesquelles elle réalise certains actes sexuels en échange de pourboires. Les diffusions en direct ont été récupérées et sauvegardées sur le site web Recurbate en septembre 2022, selon le Washington Post. Susanna Gibson a annoncé sa candidature en juillet 2022.

La mère de famille, qui avait plus de 5770 abonnés sur Chaturbate, aurait même fait des «représentations privées» à certains de ses admirateurs qui étaient prêts à la payer.

Or, les règles de Chaturbate interdisent «de demander certains actes en échange d’argent». Les contrevenants s’exposent à un bannissement de la plateforme.

Dans une déclaration transmise au Washington Post, Susanna Gibson a décrit les vidéos affichées en public comme «une brèche illégale de mon intimité visant à nous humilier, ma famille et moi».

«Je ne serai pas intimidée et je ne me tairai pas, a-t-elle affirmé. Mes adversaires politiques et leurs alliés républicains ont prouvé qu’ils sont prêts à commettre un crime sexuel afin de m’attaquer parce qu’ils ne connaissent aucune limite lorsqu’il s’agit de faire taire les femmes.»

L’avocat de la candidate, Daniel P. Watkins, a affirmé que l’archivage des vidéos bafoue la loi de l’État de Virginie concernant la pornodivulgation, c’est-à-dire la diffusion d’images à caractère sexuel d’un individu dans le but «de l’intimider, de le harceler ou le contraindre».

«Nous examinons le dossier avec l’État et les services de police fédéraux», a-t-il dit.

-D'après les informations du New York Post