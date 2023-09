Une collision avec une voiturette a fait 12 blessés au Club de golf Royal Québec

Des dizaines de personnes ont eu toute une frayeur quand une voiturette de golf a terminé sa course au beau milieu de leur rassemblement au Club de golf Royal Québec, jeudi dernier. Douze d’entre elles ont été blessées.

Un kart hors de contrôle a interrompu la 55e édition de la Classique de golf de l’Association de la construction du Québec (ACQ) de la région de Québec, alors qu’une bonne partie des participants étaient rassemblés pour une réception et le dévoilement des équipes gagnantes, le 7 septembre dernier.

Fracas

Un restaurateur engagé par l’ACQ a perdu la maîtrise de son petit véhicule pendant la préparation du cocktail et est entré en collision avec une dizaine de personnes.

«C’était tellement inattendu, raconte la directrice générale de l’association pour la région de Québec, Caroline Potvin. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé sur le moment, mais j’ai vu les conséquences et les 12 blessés. Ça aurait pu être encore plus grave.»

Les secours ont été appelés à intervenir, puisque certaines des victimes présentaient des blessures importantes. Deux d’entre elles ont dû être transportées d’urgence en ambulance.

Le fracas provoqué par l’accident en a également surpris plus d’un parmi les 328 invités qui participaient à l’évènement de réseautage de l’organisation.

Chaque année, l’ACQ invite ses membres et d’autres acteurs de la construction à une ronde de 18 trous avant de profiter d’un cocktail de bienvenue. Il s’agit du deuxième plus gros évènement récurrent du genre pour les organisateurs.

Pas d’accusations

La Sûreté du Québec (SQ) s’est rendue sur les lieux pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un acte volontaire.

«Les patrouilleurs ont discuté avec les gens présents et en sont venus à la conclusion qu’il s’agissait d’un accident. On a également fait des vérifications à savoir si l’alcool aurait pu être en cause, mais ce n’était pas le cas non plus», explique le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

Aucune accusation n’a été déposée contre la personne qui se trouvait au volant de la voiturette. Le corps de police ne mènera pas non plus d’enquête en lien avec les évènements.

Caroline Potvin soutient que les compagnies d’assurance de toutes les personnes et les entreprises impliquées en sont toujours à déterminer ce qui s’est passé. Pour l’instant, aucune poursuite n’a été intentée contre l’ACQ, ses fournisseurs ou le Club de golf Royal Québec.