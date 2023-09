Une entreprise d’ici nomme Couillard à son conseil «in English only»

Une entreprise de Boisbriand qui a reçu des fonds publics a annoncé lundi la nomination de l’ancien premier ministre Philippe Couillard à son conseil d’administration... en anglais seulement.

«Vision Marine Technologies Appoints 31st Premier of Quebec, Dr. Philippe Couillard, to the Board of Directors», lit-on dans le communiqué publié par le concepteur de groupes motopropulseurs électriques pour bateaux.

«Cette nomination n’ouvre pas seulement un nouveau chapitre pour notre entreprise; il s’agit d’un moment charnière qui souligne notre engagement envers l’excellence, l’innovation et la responsabilité sociale», s’est félicité le PDG de Vision Marine Technologies, Alexandre Mongeon.

LinkedIn

Joint par Le Journal, M. Couillard ne s’est pas montré particulièrement surpris de l’unilinguisme de l’annonce de sa nomination.

«Je pense que c’est quelque chose [la présence du français] qu’ils savent [les dirigeants de Vision Marine] qu’ils doivent améliorer. Je ne suis pas au courant des détails», a-t-il déclaré.

«L’électrification des transports, c’est important dans la transition énergétique, particulièrement le secteur du nautisme, a-t-il poursuivi. Il y a beaucoup d’opportunités actuellement et c’est le fun de voir une entreprise au Québec qui est dans ce secteur-là.»

Habituée à l’anglais

Depuis son inscription à la Bourse américaine Nasdaq, à la fin de 2020, Vision Marine Technologies a publié la quasi-totalité de ses communiqués et de ses documents financiers en anglais.

«L’annonce de monsieur Couillard s’est faite en anglais uniquement via les fils de presse, car la langue anglaise est une exigence et la seule langue de communication pour les entreprises cotées au Nasdaq», a précisé l’entreprise dans un courriel envoyé au Journal.

L’anglais s’était également imposé en juin 2021, lorsque Vision Marine Technologies avait annoncé avoir reçu une subvention de 1,7 million $ du ministère de l’Économie.

Capture d'écran du site web de Vision Marine Technologies

Jusqu’à tout récemment, le site web de Vision Marine Technologies était presque uniquement en anglais. L’entreprise y a récemment ajouté du contenu en français, dans la foulée d’un article du Journal paru sur le sujet, le mois dernier.