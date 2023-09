Une fillette reçoit un diagnostic de démence à 7 ans

Une fillette de 7 ans du Texas a reçu un rare diagnostic de démence après un simple examen de routine à l’école.

Isla Edwards a subi un examen de la vue parce que sa vision devenait un peu floue à distance, un possible début de myopie, croyait sa famille.

Les tests ont pourtant révélé des problèmes plus sérieux à l'intérieur de son œil. Des tests plus poussés ont été effectués à l’hôpital où on lui a diagnostiqué de la démence infantile, en août 2021.

Jacquelyn Escagne Stockdale | Facebook

Il s’agit de la maladie de Batten, une condition génétique rare qui provoque l'arrêt progressif du fonctionnement du cerveau entre cinq et dix ans.

La maladie apparaît lentement avec des symptômes subtils comme la perte de vision. Les enfants atteints perdent ensuite la capacité de bouger, de parler, de voir et d’avaler.

«On m'a dit qu'Isla perdrait très bientôt complètement sa vision, développerait une démence et une épilepsie infantiles, que sa cognition mentale commencerait à décliner et que ses capacités physiques commenceraient également à se détériorer. L'espérance de vie d'un enfant atteint de la [maladie de Batten] allait de la fin de l'adolescence au début de la vingtaine», a raconté sa mère Jacquelyn Stockdale dans une longue entrevue à Newsweek.

La fillette qui était tout à fait normale et en santé a maintenant perdu la vue à 90%.

Un médicament aura permis de ralentir la progression de la maladie.

Le Miglustat coûte toutefois 18 000 dollars par mois. Il est actuellement testé comme traitement pour les personnes atteintes de la maladie.

La maladie de Batten touche environ un enfant sur 33 000 aux États-Unis.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé les essais de ce traitement pour la maladie de Batten. Mme Stockdale a déclaré que la famille amassait des fonds via GoFundMe pour payer le traitement chaque mois, soit 18 000$.

Elle a dit qu’une fois qu’Isla avait commencé à prendre le médicament, sa détérioration s’était arrêtée. La fillette ne semble pas avoir développé d’autres symptômes de la maladie, deux ans après son diagnostic.

Elle apprend le braille pour l'aider à lire, mais continue de pratiquer des sports comme la natation et la danse, ainsi que de jouer à des jeux vidéo.

«Nous avons encore un long chemin devant nous, mais, pour le moment, tous ses médecins sont stupéfaits par ses progrès», a ajouté sa mère qui garde espoir.

«Nous croyons fermement qu'Isla sera parmi les premiers enfants à changer l'histoire de cette maladie. Elle a brisé toutes les barrières et défié toutes les attentes depuis le premier jour, et nous pensons qu'elle continuera à le faire jusqu'à ce qu'un remède contre la maladie soit trouvé.»