A$AP Rocky poursuivi pour diffamation dans son affaire d'agression à l'arme à feu contre Terell Ephron

A$AP Rocky a été poursuivi pour diffamation par Terell Ephron.

Également connu sous le nom de A$AP Relli, le rappeur a intenté une action en justice contre son collègue et l'avocat de celui-ci, Joe Tacopina, pour les remarques que ce dernier a faites à son sujet en novembre 2021. A l'époque, Joe Tacopina aurait lancé une campagne de presse pour « le calomnier » en le décrivant comme un menteur et un extorqueur de fonds.

Selon Rolling Stone, les avocats de Terell Ephron ont affirmé dans le procès que « sa réputation, sa marque personnelle, son image dans la communauté en tant que membre d'A$AP Mob » en avaient pâti et qu'il avait potentiellement perdu des revenus futurs « en raison des conséquences négatives » découlant des propos de l'avocat.

Il a demandé des dommages-intérêts ainsi que le remboursement de ses frais juridiques.

Dans une déclaration à TMZ, Joe Tacopina a déclaré : « Ce n'est en fait rien d'autre qu'un coup de publicité qui va se retourner contre lui. Je suis plus que satisfait de ce procès, d'autant plus que la résolution de l'affaire pénale n'a pas encore eu lieu. Cela ouvre la voie à ce que cet extorqueur fasse maintenant des dépositions sous serment, avant la résolution de l'affaire pénale. Cela exposera la fraude qu'il a commise et malheureusement pour ses avocats, cela les amènera à être responsables des frais juridiques dans cette affaire. Ils ne connaissent pas les faits de cette affaire ou les actions entreprises par leur client. Mais je serai plus qu'heureux de les éduquer. »

A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, a été arrêté en avril 2022 et inculpé par la suite de deux chefs d'accusation d'agression avec une arme à feu semi-automatique. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui en août 2022 et doit comparaître le 8 novembre.

Terrell Ephron a intenté une action civile contre son ancien ami l'année dernière pour voies de fait, coups et blessures, négligence et détresse émotionnelle. Il a affirmé qu'A$AP Rocky l'avait attiré dans une ruelle d'Hollywood et avait « intentionnellement tiré plusieurs coups de feu », des fragments de balle lui ayant apparemment touché la main.

L'équipe d'A$AP Rocky a soutenu que le rappeur n'avait pas tiré sur Terrell Ephron.